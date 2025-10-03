Кабмин направит 4 млрд рублей на строительство школ и детских садов в регионах
На строительство школ, детских садов и колледжей кабмин направит почти 4 млрд руб. Деньги поступят в бюджеты шести регионов России, сообщил на заседании правительства РФ его председатель Михаил Мишустин.
«Сегодня направим шести регионам почти 4 млрд руб. в рамках опережающего финансирования. Эти средства перераспределим с будущих двух лет на текущий год», – отметил премьер-министр.
Пресс-служба правительства отметила, что свыше 3,6 млрд руб. будут направлены в Мордовию, Татарстан, Чечню и Свердловскую область для обновления инфраструктуры школ. Еще 146,3 млн руб. субсидий кабмин направит в Чечню для строительства детских садов. Бурятия, Татарстан и Смоленская область смогут модернизировать региональные колледжи с помощью направленных правительством 154 млн руб.
1 октября Мишустин говорил, что в течение ближайших трех лет на развитие образовательной инфраструктуры в стране будет выделено около 700 млрд руб. Тогда он отметил, что средства будут направлены на строительство и капитальный ремонт школ, а также на модернизацию колледжей, вузов и студенческих общежитий.