Кабмин направит 4 млрд рублей на строительство школ и детских садов в регионах

1 октября Мишустин говорил, что в течение ближайших трех лет на развитие образовательной инфраструктуры в стране будет выделено около 700 млрд руб. Тогда он отметил, что средства будут направлены на строительство и капитальный ремонт школ, а также на модернизацию колледжей, вузов и студенческих общежитий.