Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с письмами о «новом налоге»

По данным ведомства, россияне получают такие предупреждения от всех крупных банков по электронной почте. В них говорится, что со счетов вскоре спишут новый налог, и если срочно не зайти в личный кабинет и не подписать заявление на отказ от платежей, то каждый месяц человек будет перечислять в бюджет «десятки тысяч рублей». Отмечается, что сумма «налога» может доходить до сотен тысяч рублей.