Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с письмами о «новом налоге»
Злоумышленники от имени банков стали рассылать гражданам письма о новом налоге, таким образом они могут получить доступ к личному кабинету пользователя, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД.
По данным ведомства, россияне получают такие предупреждения от всех крупных банков по электронной почте. В них говорится, что со счетов вскоре спишут новый налог, и если срочно не зайти в личный кабинет и не подписать заявление на отказ от платежей, то каждый месяц человек будет перечислять в бюджет «десятки тысяч рублей». Отмечается, что сумма «налога» может доходить до сотен тысяч рублей.
Получателем таких писем предлагается перейти по ссылкам поддельным сайтов банков. Дальше люди должны указать номер телефона для входа в личный кабинет и подписания «заявления об отмене налога». В МВД предупредили, что если мошенники узнают этот номер, то введут его на настоящем сайте банка и получат доступ к личному кабинету.
21 сентября МВД РФ сообщало, что выявить мошенническое письмо якобы от «Госуслуг» можно по адресу отправителя и прикрепленным ссылкам. Персональные данные в письмах от «Госуслуг» не запрашиваются. Также представители сервиса никогда не просят перезвонить или отправить код из смс, а «Госуслуги» не проводят рассылки в мессенджерах: письма приходят только на почту и смс, указанные в личном кабинете.