Банк России назвал 10 самых популярных фраз мошенников
Банк России назвал 10 самых распространенных фраз кибермошенников, по которым их можно распознать. Об этом сообщается в Telegram-канале регулятора.
В перечень ЦБ попали фразы:
«Переключаю вас на сотрудника Центробанка, правоохранительных органов, финансового надзора».
«Финансирование запрещенной организации».
«Звоню по поводу удаленной работы».
«Это отдел курьерской доставки, на ваше имя поступило заказное письмо».
«На ваших банковских счетах обнаружены неучтенные средства».
«Необходимо задекларировать денежные средства и ценности».
«Ваш аккаунт на портале «Госуслуг» взлома, неизвестные пытаются получить доступ к вашей учетной записи».
Все вышеперечисленные фразы относятся к телефонным мошенникам. В переписке, по данным Банка России, можно распознать злоумышленника по следующим словам:
«Беспокоит директор департамента. Связываюсь с вами из-за текущей проверки».
«Это ты на фото?».
«Оплатите имеющуюся задолженность, штраф».
Регулятор рекомендовал не продолжать разговор с собеседником, если жертва услышала одну из перечисленных фраз. В переписке же, стоит заблокировать отправителя, говорится в сообщении.
21 сентября МВД РФ сообщало, что выявить мошенническое письмо якобы от «Госуслуг» можно по адресу отправителя и прикрепленным ссылкам. Персональные данные в письмах от «Госуслуг» не запрашиваются. Также представители сервиса никогда не просят перезвонить или отправить код из смс. Отмечается, что «Госуслуги» не проводят рассылки в мессенджерах: письма приходят только на почту и смс, указанные в личном кабинете.