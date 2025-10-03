Газета
Финансы

Банк России назвал 10 самых популярных фраз мошенников

Ведомости

Банк России назвал 10 самых распространенных фраз кибермошенников, по которым их можно распознать. Об этом сообщается в Telegram-канале регулятора. 

В перечень ЦБ попали фразы: 

  • «Переключаю вас на сотрудника Центробанка, правоохранительных органов, финансового надзора».

В МВД рассказали о способах защитить данные в смартфоне

Общество

  •  «Финансирование запрещенной организации».

  •  «Звоню по поводу удаленной работы». 

  • «Это отдел курьерской доставки, на ваше имя поступило заказное письмо».

  •  «На ваших банковских счетах обнаружены неучтенные средства».

  • «Необходимо задекларировать денежные средства и ценности».

  • «Ваш аккаунт на портале «Госуслуг» взлома, неизвестные пытаются получить доступ к вашей учетной записи». 

Все вышеперечисленные фразы относятся к телефонным мошенникам. В переписке, по данным Банка России, можно распознать злоумышленника по следующим словам:

  • «Беспокоит директор департамента. Связываюсь с вами из-за текущей проверки».

  • «Это ты на фото?». 

  •  «Оплатите имеющуюся задолженность, штраф».

Регулятор рекомендовал не продолжать разговор с собеседником, если жертва услышала одну из перечисленных фраз. В переписке же, стоит заблокировать отправителя, говорится в сообщении. 

21 сентября МВД РФ сообщало, что выявить  мошенническое письмо якобы от «Госуслуг» можно по адресу отправителя и прикрепленным ссылкам. Персональные данные в письмах от «Госуслуг» не запрашиваются. Также представители сервиса никогда не просят перезвонить или отправить код из смс. Отмечается, что «Госуслуги» не проводят рассылки в мессенджерах: письма приходят только на почту и смс, указанные в личном кабинете.

