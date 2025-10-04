Газета
Главная / Общество /

Кабмин направит на доплаты к пенсиям и другие выплаты более 10 млрд рублей

Ведомости

Правительство России дополнительно выделило свыше 10 млрд руб. на социальные доплаты пенсионерам в 19 регионах страны, а также выплаты по уходу за инвалидами. Об этом сообщается на сайте кабмина.

На региональные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам будет дополнительно направлено более 4,8 млрд руб., следует из подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжения. Субсидии получат 19 регионов, а выплатами будут обеспечены более 1,2 млн человек.

Отмечается, что региональные социальные доплаты к пенсии получают неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено более 56,8 млрд руб. Мишустин этим же распоряжением выделил свыше 5,2 млрд руб. на обеспечение ежемесячных выплат по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. По данным кабмина, решение принято в связи с ростом числа получателей таких выплат – сейчас право на них имеют не только родители, опекуны и попечители, но и другие неработающие граждане, которые ухаживают за инвалидами.

Мишустин на заседании правительства 3 октября также сообщил, что на строительство школ, детских садов и колледжей кабмин направит почти 4 млрд руб. Деньги поступят в бюджеты Мордовии, Бурятии, Татарстана, Чечни, Свердловской и Смоленской областей.

