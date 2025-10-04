Размер пособия по беременности и родам в 2027 году превысит 1 млн рублей

Минтруд 29 сентября сообщил, что на пенсионные выплаты, страховые пособия и меры социальной поддержки в следующем году через Социальный фонд планируется направить более 18,7 трлн руб. Из них почти 13 трлн руб. предусмотрено на пенсии. Около 1,76 трлн руб. будет направлено на единое пособие для семей с детьми. Кроме того, с 2026 г. стартует новая семейная выплата: родители двух и более детей смогут вернуть часть подоходного налога, если среднедушевой доход семьи ниже 1,5 прожиточного минимума. На это предусмотрено 119 млрд руб.