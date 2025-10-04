Размер пособия по беременности и родам в 2027 году превысит 1 млн рублей
В 2027 г. максимальный размер пособия по беременности и родам составит более 1 млн руб., а размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет вырастет до 95 000 руб. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на материалы к проекту бюджета Социального фонда России.
Максимальная сумма пособия при продолжительности отпуска по беременности и родам 140 календарных дней составит в 2026 г. 955 836 руб., в 2027 г. – 1 100 437 руб. и в 2028 г. – 1 188 465 руб., говорится в документе. Кроме того, в следующем году предельная сумма пособия по беременности и родам (100% среднего заработка) составит 207 500 руб., а к 2028 г. его размер достигнет 258 000 руб. в месяц.
Установлены и предельные размеры пособия по уходу за ребенком до полутора лет: в следующем году размер выплаты достигнет 83 000 руб., в 2027 г. – 95 500 руб., в 2028 г. – 103 200 руб.
Минтруд 29 сентября сообщил, что на пенсионные выплаты, страховые пособия и меры социальной поддержки в следующем году через Социальный фонд планируется направить более 18,7 трлн руб. Из них почти 13 трлн руб. предусмотрено на пенсии. Около 1,76 трлн руб. будет направлено на единое пособие для семей с детьми. Кроме того, с 2026 г. стартует новая семейная выплата: родители двух и более детей смогут вернуть часть подоходного налога, если среднедушевой доход семьи ниже 1,5 прожиточного минимума. На это предусмотрено 119 млрд руб.