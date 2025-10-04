В ДНР из-за проблем с водоснабжением проведут геологоразведку
По всей территории Донецкой народной республики (ДНР) проведут геологоразведку для поиска альтернативных источников воды, в одном из округов уже пробурили скважину, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Денис Пушилин.
Скважину для добычи подземных вод пробурили в Амвросиевском муниципальном округе. По данным Пушилина, сейчас специалисты ее промывают, а затем «оценят объем, который сможем получить».
В разведке запасов подземных вод задействовано МЧС России, в республику направлена специальная техника, добавил глава ДНР. Он пообещал, что геологоразведку проведут по всей территории региона, а для преодоления водной блокады власти принимают и другие меры. В частности, 3 октября Пушилин сообщил о завершении строительства водовода в Кировском районе Донецка, а на строительстве водовода между Павлопольским и Старокрымским водохранилищами приступили к проколу почвы под железнодорожными путями.
4 августа президент РФ Владимир Путин на встрече с Пушилиным заявил, что водоснабжение стало одной из наиболее актуальных проблем в ДНР. Губернатор рассказал, что водопотери в некоторых местах достигают 60% и это происходит из-за сокращения графиков подачи воды и усиления износа сетей в связи с этим.