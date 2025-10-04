В ДНР из-за проблем с водоснабжением проведут геологоразведку

В разведке запасов подземных вод задействовано МЧС России, в республику направлена специальная техника, добавил глава ДНР. Он пообещал, что геологоразведку проведут по всей территории региона, а для преодоления водной блокады власти принимают и другие меры. В частности, 3 октября Пушилин сообщил о завершении строительства водовода в Кировском районе Донецка, а на строительстве водовода между Павлопольским и Старокрымским водохранилищами приступили к проколу почвы под железнодорожными путями.