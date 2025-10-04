В СФ опровергли планы по изъятию у собственников пустующих квартир

Шевченко пояснил, что жилое помещение предлагается признавать пустующим, если оно соответствует не менее чем двум из четырех критериев. В их числе образовавшиеся за определенные периоды долги за коммунальные услуги, по имущественному налогу и пеням, отсутствие изменений в показаниях счетчиков, а также отсутствие или неисправность входной двери, остекления окон, отопительных приборов. После признания квартир пустующими они перейдут в муниципальный жилищный фонд только в том случае, если собственник сам решит отказаться от них.