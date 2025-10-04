В СФ опровергли планы по изъятию у собственников пустующих квартир
Изымать у собственников квартиры, которые в рамках нового законопроекта могут быть признаны пустующими, не планируется, заявил ТАСС председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.
В конце сентября стало известно о внесении в Госдуму группой сенаторов во главе с Шевченко проекта о критериях пустующего жилья на Крайнем Севере. Согласно документу, в Жилищном кодексе предлагается прописать критерии «пустующего помещения» в многоквартирных домах на Крайнем Севере. По данным ТАСС, на фоне внесения законопроекта некоторые СМИ сообщили о возможной конфискации пустующих квартир у россиян.
«Во-первых, у граждан не будут изымать квартиры. Замечу, что решение о признании жилья пустующим будет приниматься комиссией, которая будет создаваться органом местного самоуправления в определенном им же порядке», – сказал сенатор ТАСС.
Шевченко пояснил, что жилое помещение предлагается признавать пустующим, если оно соответствует не менее чем двум из четырех критериев. В их числе образовавшиеся за определенные периоды долги за коммунальные услуги, по имущественному налогу и пеням, отсутствие изменений в показаниях счетчиков, а также отсутствие или неисправность входной двери, остекления окон, отопительных приборов. После признания квартир пустующими они перейдут в муниципальный жилищный фонд только в том случае, если собственник сам решит отказаться от них.
В феврале законодатели предлагали ввести механизм консервации пустующих многоквартирных домов. Предложенный комплекс мер, как сообщалось, предусматривает временное прекращение эксплуатации таких зданий, освобождение нежилых помещений и переселение собственников и нанимателей. Согласно законопроекту, пустующим может быть признан дом, в котором совокупная площадь нежилых помещений независимо от их формы собственности составляет более 50%. Критерии признания дома пустующим должен будет разработать Минстрой, уточнялось в тексте проекта закона.