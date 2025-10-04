ТАСС: суд взыскал 1 млрд рублей со строителей укреплений в Белгородской области
Останкинский суд Москвы обратил в доход государства почти 1 млрд руб. с организаторов строительства фортификационных сооружений в Белгородской области, сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса.
По его данным, исковые требования Генеральной прокуратуры были полностью удовлетворены.
Ответчиками по иску, который Генпрокуратура подала в июле, стали бывший заместитель губернатора региона Рустэм Зайнуллин, экс-начальник управления капитального строительства Алексей Сошников, бывший первый замглавы Росгвардии Виктор Стригунков и несколько предпринимателей.
По версии ведомства, подозреваемые получили в общей сложности 26 контрактов на 924,8 млн руб., но построенные объекты не соответствовали требованиям оборонной безопасности. В 2022–2024 гг. на возведение фортификаций было выделено 19,5 млрд руб. Генпрокуратура уверена, что Зайнуллин и Сошников использовали служебное положение для незаконного обогащения, а часть средств ушла на личные нужды.
В июне Зайнуллина заключили под стражу на два месяца по уголовному делу о мошенничестве, совершенном преступной группой в особо крупных размерах. Сошников выступал в качестве свидетеля.