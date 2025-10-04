ТАСС: суд взыскал 1 млрд рублей со строителей укреплений в Белгородской области

По версии ведомства, подозреваемые получили в общей сложности 26 контрактов на 924,8 млн руб., но построенные объекты не соответствовали требованиям оборонной безопасности. В 2022–2024 гг. на возведение фортификаций было выделено 19,5 млрд руб. Генпрокуратура уверена, что Зайнуллин и Сошников использовали служебное положение для незаконного обогащения, а часть средств ушла на личные нужды.