ТАСС: суд взыскал 1 млрд рублей со строителей укреплений в Белгородской области

Останкинский суд Москвы обратил в доход государства почти 1 млрд руб. с организаторов строительства фортификационных сооружений в Белгородской области, сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса.

По его данным, исковые требования Генеральной прокуратуры были полностью удовлетворены.

Ответчиками по иску, который Генпрокуратура подала в июле, стали бывший заместитель губернатора региона Рустэм Зайнуллин, экс-начальник управления капитального строительства Алексей Сошников, бывший первый замглавы Росгвардии Виктор Стригунков и несколько предпринимателей.

По версии ведомства, подозреваемые получили в общей сложности 26 контрактов на 924,8 млн руб., но построенные объекты не соответствовали требованиям оборонной безопасности. В 2022–2024 гг. на возведение фортификаций было выделено 19,5 млрд руб. Генпрокуратура уверена, что Зайнуллин и Сошников использовали служебное положение для незаконного обогащения, а часть средств ушла на личные нужды.

В июне Зайнуллина заключили под стражу на два месяца по уголовному делу о мошенничестве, совершенном преступной группой в особо крупных размерах. Сошников выступал в качестве свидетеля.

