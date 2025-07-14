ГП хочет взыскать 925 млн рублей по делу об укреплениях под Белгородом
Генеральная прокуратура РФ подала иск о взыскании 924 873 795, 80 руб. в связи с хищениями при возведении оборонительных сооружений в Белгородской области. Документ направлен в Останкинский районный суд Москвы, об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
В числе ответчиков значатся бывший вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин, экс-руководитель управления капстроительства региона Алексей Сошников, предприниматели Сергей Петряков, Иван Новиков, Константин Зимин и Дмитрий Боровлев, а также компании «Регион Сибирь» и «Стройинвестрезерв».
Как установила прокуратура, при исполнении государственных контрактов на строительство оборонных объектов имели место факты коррупционного обогащения должностных лиц. Первое заседание по делу запланировано на 28 июля.
В июне Зайнуллина, курирующего имущественные и земельные вопросы, заключили под стражу на два месяца по уголовному делу о мошенничестве, совершенном преступной группой в особо крупных размерах. Кроме Зайнуллина под стражей оказались Петряков, Новиков и Зимин. Сошников выступал в качестве свидетеля. Останкинский районный суд Москвы ввел обеспечительные меры, наложив арест на имущество и банковские счета всех фигурантов дела.