ГП хочет взыскать 925 млн рублей по делу об укреплениях под Белгородом

В июне Зайнуллина, курирующего имущественные и земельные вопросы, заключили под стражу на два месяца по уголовному делу о мошенничестве, совершенном преступной группой в особо крупных размерах. Кроме Зайнуллина под стражей оказались Петряков, Новиков и Зимин. Сошников выступал в качестве свидетеля. Останкинский районный суд Москвы ввел обеспечительные меры, наложив арест на имущество и банковские счета всех фигурантов дела.