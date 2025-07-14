Газета
Телеграм
Главная / Общество /

ГП хочет взыскать 925 млн рублей по делу об укреплениях под Белгородом

Ведомости

Генеральная прокуратура РФ подала иск о взыскании 924 873 795, 80 руб. в связи с хищениями при возведении оборонительных сооружений в Белгородской области. Документ направлен в Останкинский районный суд Москвы, об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В числе ответчиков значатся бывший вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин, экс-руководитель управления капстроительства региона Алексей Сошников, предприниматели Сергей Петряков, Иван Новиков, Константин Зимин и Дмитрий Боровлев, а также компании «Регион Сибирь» и «Стройинвестрезерв».

Как установила прокуратура, при исполнении государственных контрактов на строительство оборонных объектов имели место факты коррупционного обогащения должностных лиц. Первое заседание по делу запланировано на 28 июля. 

В июне Зайнуллина, курирующего имущественные и земельные вопросы, заключили под стражу на два месяца по уголовному делу о мошенничестве, совершенном преступной группой в особо крупных размерах. Кроме Зайнуллина под стражей оказались Петряков, Новиков и Зимин. Сошников выступал в качестве свидетеля. Останкинский районный суд Москвы ввел обеспечительные меры, наложив арест на имущество и банковские счета всех фигурантов дела.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных