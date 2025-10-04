Газета
Главная / Общество /

Прощание с Гуляевой пройдет 7 октября в МХТ имени Чехова

Ведомости

Прощание с народной артисткой России Ниной Гуляевой состоится 7 октября в МХТ имени Чехова, сообщается в Telegram-канале театра.

Советская и российская актриса Гуляева умерла 3 октября на 95-м году жизни. В театре уточнили, что гражданская панихида начнется в 11:00, затем состоится отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Похороны артистки пройдут на Троекуровском кладбище. Ее похоронят рядом с мужем, народным артистом СССР Вячеславом Невинным, добавили в театре.

Гуляева родилась 18 апреля 1931 г. в Москве. В 1954 г. она окончила Школу-студию МХАТ и в том же году ее приняли в труппу Художественного театра. После раздела МХАТ в 1987 г. стала актрисой МХТ имени Чехова. Одной из самых знаменитых ролей Гуляевой в театре является Суок в «Трех толстяках» (1961 г.). В театре Гуляева сыграла порядка 60 ролей. Последними ее спектаклями были «Белые ночи» в МХТ и «Дядя Ваня» в Театре наций.

