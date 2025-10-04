Погиб один из пострадавших при восхождении на вулкан на Камчатке
Один из туристов, который сорвался во время восхождения на вулкан Вилючинский на Камчатке, погиб. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев во «В контакте».
По его данным, со второй пострадавшей остаются четыре спасателя, девушка находится в тяжелом состоянии. Еще два спасателя направлены к третьей пострадавшей, которая находится выше по склону. По предварительным данным, переломов она не получила. Решается вопрос об эвакуации, добавил Лебедев.
По данным ГУ МЧС по Камчатскому краю, от подножья вулкана продолжает восхождение группировка Камчатского спасательного центра МЧС России. Для усиления группировки из Петропавловска-Камчатского к месту происшествия следуют поисково-спасательные отряды и волонтеры, всего в спасательной операции задействованы более 40 человек.
4 октября ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщило, что трое туристов сорвались с Вилючинского вулкана в регионе. Один из них позвонил спасателям и попросил о помощи. К пострадавшим вылетел вертолет Центра медицины катастроф со спасателями и медицинскими работниками. В Камчатском территориальном центре медицины катастроф уточнили, что двое туристов получили травмы рук и ног. Позднее стало известно, что спасатели обнаружили двоих из трех туристов.