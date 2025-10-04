Погиб один из пострадавших при восхождении на вулкан на Камчатке

4 октября ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщило, что трое туристов сорвались с Вилючинского вулкана в регионе. Один из них позвонил спасателям и попросил о помощи. К пострадавшим вылетел вертолет Центра медицины катастроф со спасателями и медицинскими работниками. В Камчатском территориальном центре медицины катастроф уточнили, что двое туристов получили травмы рук и ног. Позднее стало известно, что спасатели обнаружили двоих из трех туристов.