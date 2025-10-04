Число погибших при восхождении на вулкан на Камчатке выросло до двух

По данным ГУ МЧС, с вулкана сорвались мужчина и женщина. В результате они получили травмы. Третья участница восхождения удержалась на склоне, но из-за сильного обледенения не могла спуститься. На помощь туристам выдвинулись несколько спасательных группировок. Всего в спасательной операции задействованы более 40 человек.