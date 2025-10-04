Число погибших при восхождении на вулкан на Камчатке выросло до двух

Число погибших при восхождении на вулкан на Камчатке выросло до двухСпасатели продолжают спуск третьей участницы группы
Во время спуска с вулкана Вилючинский на Камчатке женщина, пострадавшая во время срыва с вулкана, скончалась от полученных травм. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Камчатскому краю.
Спасатели продолжают спуск третьей участницы группы на высоту 1500 м. Там находятся медицинские работники центра медицины катастроф.
4 октября трое туристов отправились на Вилючинский вулкан на Камчатке. Позднее один из них позвонил спасателям и попросил о помощи. К людям вылетел вертолет Центра медицины катастроф и направилась наземная группировка спасателей. В Камчатском территориальном центре медицины катастроф заявили, что двое туристов сорвались и получили травмы рук и ног.
Позднее стало известно, что спасатели нашли двоих из трех участников группы. Один из них погиб. Вторая пострадавшая находилась в тяжелом состоянии.
По данным ГУ МЧС, с вулкана сорвались мужчина и женщина. В результате они получили травмы. Третья участница восхождения удержалась на склоне, но из-за сильного обледенения не могла спуститься. На помощь туристам выдвинулись несколько спасательных группировок. Всего в спасательной операции задействованы более 40 человек.