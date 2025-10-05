МВД рекомендовало не указывать в соцсетях полные фамилию, имя и отчество
Персональные данные способны помочь мошенникам завладеть ценной информацией о человеке и применить ее в преступных целях, поэтому в соцсетях не следует указывать полные ФИО и дату рождения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.
В ведомстве пояснили, что в публичных профилях критически важно не размещать тот объем личных сведений, который позволит злоумышленникам получить о человеке дополнительную информацию.
Также в МВД не рекомендуют публиковать в открытом доступе фамилию, имя, отчество вместе с личным номером телефона. Для комфортного общения можно использовать настоящие имя и фамилию, и в большинстве ситуаций это правильно. Однако критически важную информацию необходимо ограничивать.
21 сентября МВД РФ сообщало, что выявить мошенническое письмо якобы от «Госуслуг» можно по адресу отправителя и прикрепленным ссылкам. Персональные данные в письмах от «Госуслуг» не запрашиваются. Также представители сервиса никогда не просят перезвонить или отправить код из смс. Отмечается, что «Госуслуги» не проводят рассылки в мессенджерах: письма приходят только на почту и смс, указанные в личном кабинете.