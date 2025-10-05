МВД рекомендовало не указывать в соцсетях полные фамилию, имя и отчество

21 сентября МВД РФ сообщало, что выявить мошенническое письмо якобы от «Госуслуг» можно по адресу отправителя и прикрепленным ссылкам. Персональные данные в письмах от «Госуслуг» не запрашиваются. Также представители сервиса никогда не просят перезвонить или отправить код из смс. Отмечается, что «Госуслуги» не проводят рассылки в мессенджерах: письма приходят только на почту и смс, указанные в личном кабинете.