Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Госдуме рассказали о единовременной выплате до 440 000 рублей пенсионерам

Ведомости

Пенсионеры, чьи накопления не превышают 440 000 руб., смогут получить всю сумму накопительной пенсии единовременно в 2026 г. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

Она пояснила, что право на единовременную выплату имеют женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Условием является размер ежемесячной накопительной пенсии менее 10% от прожиточного минимума пенсионера. В 2026 г. этот показатель превысит 16 200 руб., а ожидаемый период выплаты составляет 270 месяцев. Именно эти параметры определяют пороговую сумму в 439 000 руб.

Все граждане, достигшие установленного возраста к 2026 г. и накопившие меньшую сумму, смогут получить свои средства единовременно. Бессарад добавила, что если размер накоплений превышает 440 000 руб., выплаты будут производиться ежемесячно в течение всей жизни пенсионера.

По данным Минтруда, пенсии в 2026 г. будут проиндексированы на 7,6% досрочно – с 1 января, сообщил Минтруд РФ. В общей сложности на обеспечение пенсионных выплат в проекте бюджета на 2026 г. направлено более 18,7 трлн руб. через Социальный фонд.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте