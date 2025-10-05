В Госдуме рассказали о единовременной выплате до 440 000 рублей пенсионерам

Она пояснила, что право на единовременную выплату имеют женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Условием является размер ежемесячной накопительной пенсии менее 10% от прожиточного минимума пенсионера. В 2026 г. этот показатель превысит 16 200 руб., а ожидаемый период выплаты составляет 270 месяцев. Именно эти параметры определяют пороговую сумму в 439 000 руб.