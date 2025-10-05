В Госдуме рассказали о единовременной выплате до 440 000 рублей пенсионерам
Пенсионеры, чьи накопления не превышают 440 000 руб., смогут получить всю сумму накопительной пенсии единовременно в 2026 г. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.
Она пояснила, что право на единовременную выплату имеют женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Условием является размер ежемесячной накопительной пенсии менее 10% от прожиточного минимума пенсионера. В 2026 г. этот показатель превысит 16 200 руб., а ожидаемый период выплаты составляет 270 месяцев. Именно эти параметры определяют пороговую сумму в 439 000 руб.
Все граждане, достигшие установленного возраста к 2026 г. и накопившие меньшую сумму, смогут получить свои средства единовременно. Бессарад добавила, что если размер накоплений превышает 440 000 руб., выплаты будут производиться ежемесячно в течение всей жизни пенсионера.
По данным Минтруда, пенсии в 2026 г. будут проиндексированы на 7,6% досрочно – с 1 января, сообщил Минтруд РФ. В общей сложности на обеспечение пенсионных выплат в проекте бюджета на 2026 г. направлено более 18,7 трлн руб. через Социальный фонд.