В Непале из-за оползней и наводнений погибли 47 человек

В результате оползней в районе Илам на востоке страны погибли 35 человек, сообщил представитель вооруженных полицейских сил Калидас Дхаубоджи. По его данным, еще трое погибли от ударов молний в других районах Непала, а девять человек пропали без вести после наводнений.