В Непале из-за оползней и наводнений погибли 47 человек

Проливные дожди в Непале спровоцировали оползни и внезапные наводнения, которые перекрыли дороги, смыли мосты и унесли жизни как минимум 47 человек, передает Reuters со ссылкой на официальные лица.

В результате оползней в районе Илам на востоке страны погибли 35 человек, сообщил представитель вооруженных полицейских сил Калидас Дхаубоджи. По его данным, еще трое погибли от ударов молний в других районах Непала, а девять человек пропали без вести после наводнений.

Кроме того, в горном районе Дарджилинг на востоке Индии, в Западной Бенгалии, в результате оползней погибли по меньшей мере семь человек.

Осадки затрудняли доступ к деревням и многие дороги были смыты или заблокированы оползнями, пишет также Hindustan Times. Власти сообщили, что для медицинской эвакуации людей потребовались вертолеты правительства.

Правительство Непала объявило предупреждение о сильных дождях в восточной и центральной частях страны с 4 по 6 октября, одновременно перекрыв основные автомагистрали. Все внутренние рейсы были приостановлены 4 октября из-за сильных осадков и плохой видимости, но на следующий день полеты возобновили.

