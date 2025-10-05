В Непале из-за оползней и наводнений погибли 47 человек
Проливные дожди в Непале спровоцировали оползни и внезапные наводнения, которые перекрыли дороги, смыли мосты и унесли жизни как минимум 47 человек, передает Reuters со ссылкой на официальные лица.
В результате оползней в районе Илам на востоке страны погибли 35 человек, сообщил представитель вооруженных полицейских сил Калидас Дхаубоджи. По его данным, еще трое погибли от ударов молний в других районах Непала, а девять человек пропали без вести после наводнений.
Кроме того, в горном районе Дарджилинг на востоке Индии, в Западной Бенгалии, в результате оползней погибли по меньшей мере семь человек.
Осадки затрудняли доступ к деревням и многие дороги были смыты или заблокированы оползнями, пишет также Hindustan Times. Власти сообщили, что для медицинской эвакуации людей потребовались вертолеты правительства.
Правительство Непала объявило предупреждение о сильных дождях в восточной и центральной частях страны с 4 по 6 октября, одновременно перекрыв основные автомагистрали. Все внутренние рейсы были приостановлены 4 октября из-за сильных осадков и плохой видимости, но на следующий день полеты возобновили.