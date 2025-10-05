В Госдуме предложили закупать лекарства для диабетиков за счет газировки

Наумов отмечает, что обеспечение пациентов кардио- и нефропротективными лекарствами для профилактики и лечения осложнений со стороны сердца и почек позволит снизить смертность, отсрочить наступление инвалидности и, как результат, уменьшить нагрузку на здравоохранение и экономическое бремя болезни. Также депутат предложил сформировать отдельный перечень препаратов для закупки в рамках проекта. Кроме того, в государственной программе «Развитие здравоохранения» потребуется прописать правила предоставления и распределения субсидий.