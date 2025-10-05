В Госдуме предложили закупать лекарства для диабетиков за счет газировки
Депутаты Госдумы обратились к правительству с инициативой скорректировать федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом». Цель – увеличить объем финансирования за счет акциза на сладкие напитки и направить эти средства на обеспечение пациентов дорогими лекарствами. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо замглавы комитета по экономической политике Станислава Наумова вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Средства на борьбу с диабетом уже формируются за счет акцизного сбора. Депутат предлагает ежегодно увеличивать эту сумму на 3,3 млрд руб. Такая мера позволит закупать кардио- и нефропротективные препараты для определенной категории больных. Эти лекарства защищают сердце и почки, что помогает снизить число осложнений.
По информации думского комитета, государственные расходы на пациентов с диабетом второго типа превышают 700 млрд руб. в год. При этом свыше 80% затрат связаны с потерями ВВП из-за временной нетрудоспособности, инвалидности и преждевременной смертности.
Наумов отмечает, что обеспечение пациентов кардио- и нефропротективными лекарствами для профилактики и лечения осложнений со стороны сердца и почек позволит снизить смертность, отсрочить наступление инвалидности и, как результат, уменьшить нагрузку на здравоохранение и экономическое бремя болезни. Также депутат предложил сформировать отдельный перечень препаратов для закупки в рамках проекта. Кроме того, в государственной программе «Развитие здравоохранения» потребуется прописать правила предоставления и распределения субсидий.
В начале сентября руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что отечественные аналоги препарата «Оземпик» (международное непатентованное наименование – семаглутид) для лечения сахарного диабета и ожирения полностью импортозаместили западных производителей.