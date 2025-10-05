Мединский пообещал доработать учебник по истории по просьбам учителей
Помощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский доработает учебник по истории для шестого класса по пожеланиям учителей. Об он рассказал в своем Telegram-канале по случаю Дня учителя.
«Сегодня, в День учителя, с утра занимаюсь доработкой учебника для шестого класса «Всеобщая история», – написал он.
По словам Мединского, выйдет вторая редакция учебника, она станет ответом на пожелания педагогов, методистов и родителей. Учебник будет «еще понятнее и интереснее, без избыточных цифр и прочих атрибутов зубрежки», добавил он.
30 августа 2024 г. в Москве презентовали линейку единых учебников по мировой и российской истории для школьников 5–9-х классов, а также студентов колледжей и техникумов. С сентября по новым учебникам учатся дети в ряде регионов. Авторами учебников стали Мединский и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.