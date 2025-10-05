Мединский пообещал доработать учебник по истории по просьбам учителей

30 августа 2024 г. в Москве презентовали линейку единых учебников по мировой и российской истории для школьников 5–9-х классов, а также студентов колледжей и техникумов. С сентября по новым учебникам учатся дети в ряде регионов. Авторами учебников стали Мединский и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.