Двое погибли и 12 пострадали при перестрелке в Алабаме

29 сентября в городе Гранд-Бланк (штат Мичиган) мужчина на автомобиле въехал в главные ворота здания церкви Иисуса Христа Святых последних дней, после чего открыл огонь. По сведениям властей, как минимум пять человек погибли и восемь были ранены. Нападавшего убили в ходе перестрелки.