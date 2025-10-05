Двое погибли и 12 пострадали при перестрелке в Алабаме
Перестрелка между конкурирующими группировками произошла в центре города Монтгомери (штат Алабама). Два человека погибли, еще 12 были ранены, сообщает CBS News.
Сообщение о стрельбе поступило в полицию около 23:30 4 октября по местному времени (07:30 мск 5 октября).
По словам начальника полиции Монтгомери Джеймса Грейбоуса, трое пострадавших были госпитализированы с травмами, опасными для жизни.
По информации Montgomery Advertiser, перестрелка произошла в оживленном туристическом районе города вскоре после футбольного матча между университетом Таскиги и колледжем Морхауз.
