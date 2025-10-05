Газета
Главная / Общество /

Двое погибли и 12 пострадали при перестрелке в Алабаме

Ведомости

Перестрелка между конкурирующими группировками произошла в центре города Монтгомери (штат Алабама). Два человека погибли, еще 12 были ранены, сообщает CBS News.

Сообщение о стрельбе поступило в полицию около 23:30 4 октября по местному времени (07:30 мск 5 октября).

По словам начальника полиции Монтгомери Джеймса Грейбоуса, трое пострадавших были госпитализированы с травмами, опасными для жизни. 

По информации Montgomery Advertiser, перестрелка произошла в оживленном туристическом районе города вскоре после футбольного матча между университетом Таскиги и колледжем Морхауз.

29 сентября в городе Гранд-Бланк (штат Мичиган) мужчина на автомобиле въехал в главные ворота здания церкви Иисуса Христа Святых последних дней, после чего открыл огонь. По сведениям властей, как минимум пять человек погибли и восемь были ранены. Нападавшего убили в ходе перестрелки.

