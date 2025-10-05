Белорусский дирижер попал под атаку дронов в Донецке
Белорусский дирижер Виктор Бабарикин подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Донецке. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск-Новости».
Бабарикин прибыл в республику для дирижирования Донецким симфоническим оркестром на юбилейном концерте заслуженного работника культуры России Владимира Вовченко. Музыкант не пострадал. По его словам, главным в этой ситуации стал аншлаг в зале филармонии.
Согласно данным Минобороны России, с 15:00 до 17:00 мск силы ПВО уничтожили 31 украинский беспилотник в небе над российскими регионами. В Белгородской области было сбито 27 БПЛА, в Смоленской – три. Еще один беспилотник был ликвидирован в Курской области.