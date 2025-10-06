В России намерены повысить зависящие от размера социальных пенсий выплаты
Выплаты, зависящие от размера социальных пенсий, планируется проиндексировать на 14,8% с 1 апреля 2026 г. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на проект федерального бюджета на 2026-2028 г., который правительство России внесло в Госдуму.
Согласно материалам, законодательно установленный объем бюджетных ассигнований уточнен на темп роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год: на 14,8% в 2026 г., на 6,8% в 2027 г. и на 4% в 2028 г.
Социальные пенсии назначаются гражданам, не имеющим трудового стажа или с его недостатком для страховой пенсии, а также людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.
4 октября агентство писало со ссылкой на проект бюджета, что в 2027 г. индексация страховых пенсий в России пройдет в два этапа. Планируется, что размер индексации страховой пенсии в стране с 1 февраля составит 4%, а с 1 апреля ожидается индексация еще на 3,4%. В 2028 г. пенсии тоже увеличатся в два этапа: с 1 февраля – на 4%, а с 1 апреля – на 3,8%.