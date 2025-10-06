В России намерены повысить зависящие от размера социальных пенсий выплаты

4 октября агентство писало со ссылкой на проект бюджета, что в 2027 г. индексация страховых пенсий в России пройдет в два этапа. Планируется, что размер индексации страховой пенсии в стране с 1 февраля составит 4%, а с 1 апреля ожидается индексация еще на 3,4%. В 2028 г. пенсии тоже увеличатся в два этапа: с 1 февраля – на 4%, а с 1 апреля – на 3,8%.