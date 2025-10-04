«РИА Новости»: в 2027 году планируется дважды проиндексировать пенсии
В 2027 г. индексация страховых пенсий в России пройдет в два этапа, следует из проекта федерального бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 гг. Об этом со ссылкой на документ пишет «РИА Новости».
Планируемый размер индексации страховой пенсии в России с 1 февраля составит 4%, а с 1 апреля ожидается индексация еще на 3,4%. По данным агентства, в 2028 г. пенсии тоже увеличатся в два этапа. С 1 февраля повышение составит 4%, а с 1 апреля пенсии проиндексируют на 3,8%.
1 октября министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что в 2026 г. социальные выплаты россиянам будут проиндексированы по уровню инфляции. По его словам, индексация заложена в проект федерального бюджета, который правительство внесло в Госдуму. Он также рассказал о росте прожиточного минимума в 2026 г. на 1200 руб. (до 18 939 руб.). Силуанов напомнил, что в проекте бюджета также учли индексацию пенсий выше уровня инфляции 2025 г. Средний размер пенсии в конце года составит 26 697 руб., добавил глава Минфина.
По данным Минтруда, пенсии в 2026 г. будут проиндексированы на 7,6% досрочно – с 1 января, сообщил Минтруд РФ. В общей сложности на обеспечение пенсионных выплат в проекте бюджета на 2026 г. направлено более 18,7 трлн руб. через Социальный фонд.