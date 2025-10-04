«РИА Новости»: в 2027 году планируется дважды проиндексировать пенсии

1 октября министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что в 2026 г. социальные выплаты россиянам будут проиндексированы по уровню инфляции. По его словам, индексация заложена в проект федерального бюджета, который правительство внесло в Госдуму. Он также рассказал о росте прожиточного минимума в 2026 г. на 1200 руб. (до 18 939 руб.). Силуанов напомнил, что в проекте бюджета также учли индексацию пенсий выше уровня инфляции 2025 г. Средний размер пенсии в конце года составит 26 697 руб., добавил глава Минфина.