Земфира продолжает следить за статусом своего ИП в России

Ведомости

Певица Земфира (признана в РФ иноагентом) продолжает следить за статусом индивидуального предпринимателя в России, подавая необходимые сведения в налоговую инспекцию. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие документы.

Из документов следует, что певица не закрыла ИП. В частности, 2 сентября в налоговый орган были внесены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде РФ.

В соответствии с законодательством, для сохранения статуса индивидуального предпринимателя требуется регулярно сдавать отчетность и подавать декларацию. Эту процедуру можно выполнить дистанционно, используя электронную цифровую подпись или действуя по доверенности.

Согласно документам, ИП певицы было открыто в ноябре 2004 г. Его основным видом деятельности заявлена «деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений». Также у индивидуального предпринимателя указан дополнительный вид деятельности – «торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами».

В феврале 2023 г. Минюст признал Земфиру иноагентом. В ведомстве объяснили это решение тем, что певица выступала в поддержку Украины и критиковала проведение спецоперации, а также давала концерты в недружественных странах и получала помощь от иностранных источников.

