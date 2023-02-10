Минюст внес в реестр иноагентов Земфиру и Гудкова

В сообщении Минюста отмечается, что Земфира открыто выступала в поддержку Украины и против спецоперации, давала концерты в недружественных странах и получала поддержку от иностранных источников. Гудков, в свою очередь, призывал к санкциям против России, предоставлению оружия Украине, а также выступал в роли эксперта на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.