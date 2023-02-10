Минюст внес в реестр иноагентов Земфиру и Гудкова
Минюст внес в реестр иноагентов певицу Земфиру, оппозиционного деятеля и экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, а также еще шесть человек, говорится в сообщении на сайте ведомства.
В перечень иноагентов вошли также политолог Аббас Галлямов, активистка Татьяна Намазбаева, журналист Сергей Асланян, создательница признанной иноагентом организации «Насилию. нет» Анна Ривина, математик Сергей Шпилькин и ЛГБТ-активистка Александра Казанцева.
В сообщении Минюста отмечается, что Земфира открыто выступала в поддержку Украины и против спецоперации, давала концерты в недружественных странах и получала поддержку от иностранных источников. Гудков, в свою очередь, призывал к санкциям против России, предоставлению оружия Украине, а также выступал в роли эксперта на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.
Намазбаева и Казанцева пропагандировали ЛГБТ-отношения, что противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, отметили в ведомстве, они обе проживают за пределами РФ.
Галлямов распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами и выступал в роли эксперта на зарубежных площадках, Асланян высказывался против СВО и распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти, а Ривина – распространяла негативную информацию о деятельности Минобороны РФ. Шпилькин же, как утверждает Минюст, «предпринимал попытки дискредитировать избирательную систему» РФ.
Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам — с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля — в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью.
На прошлой неделе Минюст внес в реестр иноагентов блогера Николая Соболева и ведущего YouTube-канала «Популярная политика» Александра Макашенца, политолога Павла Мезерина и авторов книги «Лето в пионерском галстуке» Екатерину Дудко и Елену Прокашеву.