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Минюст внес в реестр иноагентов Земфиру и Гудкова

Ведомости

Минюст внес в реестр иноагентов певицу Земфиру, оппозиционного деятеля и экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, а также еще шесть человек, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В перечень иноагентов вошли также политолог Аббас Галлямов, активистка Татьяна Намазбаева, журналист Сергей Асланян, создательница признанной иноагентом организации «Насилию. нет» Анна Ривина, математик Сергей Шпилькин и ЛГБТ-активистка Александра Казанцева.

В сообщении Минюста отмечается, что Земфира открыто выступала в поддержку Украины и против спецоперации, давала концерты в недружественных странах и получала поддержку от иностранных источников. Гудков, в свою очередь, призывал к санкциям против России, предоставлению оружия Украине, а также выступал в роли эксперта на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.

Намазбаева и Казанцева пропагандировали ЛГБТ-отношения, что противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, отметили в ведомстве, они обе проживают за пределами РФ.

Галлямов распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами и выступал в роли эксперта на зарубежных площадках, Асланян высказывался против СВО и распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти, а Ривина – распространяла негативную информацию о деятельности Минобороны РФ. Шпилькин же, как утверждает Минюст, «предпринимал попытки дискредитировать избирательную систему» РФ.

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Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам — с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля — в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью.

На прошлой неделе Минюст внес в реестр иноагентов блогера Николая Соболева и ведущего YouTube-канала «Популярная политика» Александра Макашенца, политолога Павла Мезерина и авторов книги «Лето в пионерском галстуке» Екатерину Дудко и Елену Прокашеву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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