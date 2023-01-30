В Минюсте заявили об обоснованности всех случаев признания иноагентами
Все решения о признании иностранными агентами основаны на юридически подтвержденных фактах, заявил заместитель министра юстиции Олег Свириденко, передают «РИА Новости».
«Так, формы политической деятельности, сферы и цели ее осуществления четко сформулированы в федеральном законе "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" и позволяют отнести ту или иную деятельность к разряду политической. Все решения основаны на юридически подтвержденных фактах, а документальное подтверждение содержится в материалах реестровых дел», – сказал Свириденко.
Он напомнил, что в реестр иноагентов включаются физлица и юрлица, которые занимаются определенными видами деятельности, «находясь при этом под иностранным влиянием». По словам Свириденко, на сайте Минюста публикуется информация о тех, кто был включен в реестр иноагентов.
Признание иноагентом, по его словам, не означает запрет на осуществление деятельности. «Это статус, который характеризует правовое положение лица и влечет возникновение определенных прав, обязанностей и ограничений», – подчеркнул он.
14 июля 2022 г. президент России Владимир Путин подписал закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Закон позволяет объявлять иностранными агентами всех, кто получает поддержку из-за рубежа или находится «под иностранным влиянием в иных формах».
Теперь в законе прописаны понятия «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранные источники», а также «политический деятель». К ним будут относиться учредители, руководители, участники или работники организаций, объявленных иноагентами. Кроме того, теперь в России будет единый реестр иноагентов вместо существующих четырех.
Закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» вступил в силу 1 декабря 2022 г.
По последним данным, реестр иноагентов содержит 536 наименований. Пока в судебной практике не выявлено ни одного случая отмены судом решения Минюста о признании лица иноагентом.
В конце августа 2022 г. включенный в реестр СМИ-иноагентов правозащитник Лев Пономарев направил жалобу в Конституционный суд (КС). Он хотел оспорить положения закона, которые обязывают человека после включения в соответствующий реестр маркировать себя СМИ – иностранным агентом в любой публикации. Однако в ноябре 2022 г. КС не принял к рассмотрению жалобу Пономарева. Представители ведомства в судах, где он пытался оспорить свой статус, объясняли свое решение тем, что Пономарев получил деньги из-за рубежа и публиковал свою позицию о ситуации с защитой прав человека в России.