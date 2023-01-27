Минюст внес основателя Little Big Прусикина в реестр иноагентов
Минюст внес в реестр иноагентов основателя и лидера группы Little Big Илью Прусикина, а также активистку и поэтессу Дарью Серенко, следует из обновленных данных на сайте ведомства.
В перечень иноагентов также включены журналистка Фидель Агумава, официальный представитель Далай-ламы XIV в России Эрдни-Басан Омбадыков, татарский правозащитник Рафис Кашапов, ООО «Философия ненасилия» и Фонд развития цифровых прав.
Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам — с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля — в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью.
На прошлой неделе Минюст внес в реестр иноагентов певицу Монеточку, руководителя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина, депутата Мосгордумы Дарью Беседину и др. Неделей ранее в перечень иноагентов попали актер Артур Смольянинов и музыкальный критик Артемий Троицкий.