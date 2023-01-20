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Минюст внес певицу Монеточку в реестр иноагентов

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Минюст внес в реестр иноагентов певицу Монеточку (настоящее имя – Елизавета Гырдымова) и руководителя проекта «Gulagu.net» Владимира Осечкина, следует из обновленных данных на сайте ведомства. 

Реестр иноагентов также пополнили депутат Мосгордумы, член фракции «Яблоко» Дарья Беседина, блогеры Вадим Харченко и Антон Устимов (Пикули), активист Ибрагим Яганов, а также проект для трансгендерных людей и их близких «T9 NSK». 

Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам — с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля — в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью.

На прошлой неделе Минюст внес в реестр иноагентов актера Артура Смольянинова и музыкального критика Артемия Троицкого, а также украинского журналиста Александра Шелеста, бывшего координатора штаба Навального (признан экстремистским и запрещен в РФ) Сергея Ухова и юриста Анатолия Фурсова.

Ранее по теме: На основателя Gulagu.net Осечкина завели дело о фейках про российскую армию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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