Минюст внес певицу Монеточку в реестр иноагентов
Минюст внес в реестр иноагентов певицу Монеточку (настоящее имя – Елизавета Гырдымова) и руководителя проекта «Gulagu.net» Владимира Осечкина, следует из обновленных данных на сайте ведомства.
Реестр иноагентов также пополнили депутат Мосгордумы, член фракции «Яблоко» Дарья Беседина, блогеры Вадим Харченко и Антон Устимов (Пикули), активист Ибрагим Яганов, а также проект для трансгендерных людей и их близких «T9 NSK».
Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам — с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля — в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью.
На прошлой неделе Минюст внес в реестр иноагентов актера Артура Смольянинова и музыкального критика Артемия Троицкого, а также украинского журналиста Александра Шелеста, бывшего координатора штаба Навального (признан экстремистским и запрещен в РФ) Сергея Ухова и юриста Анатолия Фурсова.