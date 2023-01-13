Смольянинова и Троицкого внесли в реестр иноагентов
Минюст внес актера Артура Смольянинова и музыкального критика Артемия Троицкого в реестр иноагентов, следует из обновленных данных на сайте ведомства.
Реестр иноагентов также пополнили украинский журналист Александр Шелест, бывший координатор штаба Навального (признан экстремистским и запрещен в РФ) Сергей Ухов и юрист Анатолий Фурсов.
Ранее Смольянинов в интервью изданию «Новая газета Европа» (заблокировано в России) заявил, что если бы он принимал участие в боевых действиях, то на стороне Украины. Вместе с тем он сказал, что ему «наплевать, в какой форме останется Россия».
После этого высказывания глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера. Помимо этого, первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила включить Смольянинова в реестр иноагентов.
В октябре 2022 г. Гагаринский суд Москвы признал виновным Смольянинова по делу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ. Его обязали выплатить штраф в размере 30 000 руб.
Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам — с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля — в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью.
В конце 2022 г. Минюст внес в перечень иноагентов организацию «Роскомсвобода» и политолога Андрея Колесникова, а также организации «Феминистское антивоенное сопротивление», «Спортивное ЛГБТ-сообщество», Anti-Corruption Foundation, журналистов Глеба Пьяных и Анастасию Жвик и правозащитницу Светлану Ганнушкину.