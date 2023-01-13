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Смольянинова и Троицкого внесли в реестр иноагентов

Ведомости

Минюст внес актера Артура Смольянинова и музыкального критика Артемия Троицкого в реестр иноагентов, следует из обновленных данных на сайте ведомства.

Реестр иноагентов также пополнили украинский журналист Александр Шелест, бывший координатор штаба Навального (признан экстремистским и запрещен в РФ) Сергей Ухов и юрист Анатолий Фурсов.

Ранее Смольянинов в интервью изданию «Новая газета Европа» (заблокировано в России) заявил, что если бы он принимал участие в боевых действиях, то на стороне Украины. Вместе с тем он сказал, что ему «наплевать, в какой форме останется Россия».

После этого высказывания глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера. Помимо этого, первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила включить Смольянинова в реестр иноагентов.

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В октябре 2022 г. Гагаринский суд Москвы признал виновным Смольянинова по делу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ. Его обязали выплатить штраф в размере 30 000 руб.

Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам — с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля — в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью.

В конце 2022 г. Минюст внес в перечень иноагентов организацию «Роскомсвобода» и политолога Андрея Колесникова, а также организации «Феминистское антивоенное сопротивление», «Спортивное ЛГБТ-сообщество», Anti-Corruption Foundation, журналистов Глеба Пьяных и Анастасию Жвик и правозащитницу Светлану Ганнушкину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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