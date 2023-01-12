В Госдуме предложили создать список артистов, которым запретят участвовать в госконцертах
Необходимо создать список артистов, которым будет запрещено принимать участие в проектах, финансируемых государством, и появляться на культурных площадках. С таким предложением выступила депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Екатерина Стенякина в разговоре с «РИА Новости».
«Должен появиться публичный стоп-лист тех, кто не должен появляться на культурных площадках, на федеральных каналах и участвовать в проектах, финансируемых государством», — сказала она.
Стенякина подчеркнула, что этот шаг является «логичной реакцией на отвратительное, на мой взгляд, поведение». «Люди должны знать тех, кто предал страну», — уточнила она.
Ранее с похожим предложением выступила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Депутат предложила отрезать артистов, выступающих против России, от госфинансирования.
В разговоре с «Ведомостями» она также отметила, что необходимо лишать званий и наград тех артистов, кто «запятнал себя бесповоротно так, что вернуться из этого нельзя». «Большинство из них этими званиями не дорожат. Это мы делаем скорее для себя. Мы не хотим, чтобы назывался народным артистом России человек, который отрезал себя от России, предал народ», — считает она.
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