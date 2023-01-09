Песков прокомментировал высказывания актера Смольянинова о России
В Кремле не думают «ничего хорошего» о высказываниях актера Артура Смольянинова о России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Ничего хорошего о словах Смольянинова в Кремле не думают. В данном случае важнее, что думают об этом наши соответствующие ведомства», — ответил Песков на вопрос, что думают в Кремле о словах актера о России в интервью «Новая газета Европа» (заблокировано в России).
9 января Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Смольянинова после его высказываний, «направленных против России». До этого на заявление актера обращали внимание депутаты Госдумы. В частности, Султан Хамзаев заявил «РИА Новости», что обратится в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова.
В интервью изданию «Новая газета Европа» Смольянинов заявил, что если бы он принимал участие в боевых действиях, то на стороне Украины. Вместе с тем он сказал, что ему «наплевать, в какой форме останется Россия».
Смолянинову 39 лет. Актер снимался в таких фильмах, как «9 рота», «Последний забой», «На краю стою», «Тот, кто гасит свет» и др.