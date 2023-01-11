Губернатор Кузбасса лишил Максима Галкина региональных наград
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал постановление о лишении артиста Максима Галкина всех региональных наград. Постановление опубликовано на сайте правительства Кузбасса.
«В связи с совершением Галкиным Максимом Александровичем проступка, порочащего его как награжденного, постановляю лишить Галкина Максима Александровича наград Кемеровской области: Ордена Почета Кузбасса; медали «За веру и добро», — сказано в документе.
Накануне, 10 января, региональный совет ветеранов обратился к Цивилеву с просьбой лишить Галкина областных наград, которые выдаются «за активную общественную деятельность, направленную на развитие Кузбасса и России». Это произошло после появившейся информации о том, что в ходе одного из своих выступлений в Дубае «произнес со сцены лозунг украинских националистов». В обращении подчеркивается, что «такой человек, по сути, предавший интересы своего Отечества, не достоин его наград». Цивилев поддержал это предложение.
Галкин выступал в Дубае 5 января. Тогда один из зрителей выкрикнул из зала фразу «слава Украине», на что Галкин ответил: «Героям слава».
После начала спецоперации 24 февраля 2022 г. Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал в Израиль, где они провели несколько месяцев. Позже супруги переехали в Латвию. Галкин не раз высказывался против проведения Россией спецоперации на Украине. После того как Галкин был включен в реестр физлиц-иноагентов в сентябре 2022 г., Пугачева опубликовала в своем Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором попросила добавить ее в список иноагентов вслед за супругом.
В 2004 г. Максим Галкин получил медаль «За веру и добро», которая является наградой за активную благотворительную и общественную деятельность в Кемеровской области, а в 2013 г. он был удостоен Ордена Почета Кузбасса за личный вклад в развитие эстрадного искусства региона. Помимо этого, в 2006 г. Галкин получил Орден Дружбы, а в 2017 г. — премию ТЭФИ.