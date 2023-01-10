Губернатор Кузбасса согласился лишить региональных наград Максима Галкина

После начала спецоперации 24 февраля 2022 г. Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал в Израиль, где они провели несколько месяцев. Позже супруги переехали в Латвию. Галкин не раз высказывался против проведения Россией спецоперации на Украине. После того как Галкин был включен в реестр физлиц-иноагентов в сентябре 2022 г., Пугачева опубликовала в своем Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором попросила добавить ее в список иноагентов вслед за супругом.