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Губернатор Кузбасса согласился лишить региональных наград Максима Галкина

Ведомости

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поддержал идею регионального совета ветеранов о том, чтобы лишить артиста Максима Галкина (признан в России иноагентом) областных наград. Об этом сообщили в Telegram-канале Цивилева.

«Губернатор поддержал просьбу регионального совета ветеранов о лишении артиста кузбасских наград: медали «За веру и добро», врученной ему в 2004 г., и Ордена Почета Кузбасса, врученного в 2013 г.», — сказано в сообщении.

10 января ветераны Кузбасса обратились к Цивилеву с просьбой лишить Галкина областных наград, которые выдаются «за активную общественную деятельность, направленную на развитие Кузбасса и России». Это произошло после появившейся информации о том, что в ходе одного из своих выступлений в Дубае он «произнес со сцены лозунг украинских националистов». В обращении подчеркивается, что «такой человек, по сути, предавший интересы своего Отечества, не достоин его наград».

Галкин выступал в Дубае 5 января. Тогда один из зрителей выкрикнул из зала фразу «слава Украине», на что Галкин ответил: «Героям слава».

После начала спецоперации 24 февраля 2022 г. Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал в Израиль, где они провели несколько месяцев. Позже супруги переехали в Латвию. Галкин не раз высказывался против проведения Россией спецоперации на Украине. После того как Галкин был включен в реестр физлиц-иноагентов в сентябре 2022 г., Пугачева опубликовала в своем Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором попросила добавить ее в список иноагентов вслед за супругом.

В 2004 г. Максим Галкин получил медаль «За веру и добро», которая является наградой за активную благотворительную и общественную деятельность в Кемеровской области, а в 2013 г. он был удостоен Ордена Почета Кузбасса за личный вклад в развитие эстрадного искусства региона. Помимо этого, в 2006 г. Галкин получил Орден Дружбы, а в 2017 г. — премию ТЭФИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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