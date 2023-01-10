Турчак пообещал лишить партбилета выложившего фото из Дубая депутата
Первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пообещал сегодня, 10 января, лишить партийного билета депутата Законодательного собрания Вологодской области Дениса Долженко, который выложил фото из ОАЭ. Об этом Турчак написал в своем Telegram-канале.
«За эти праздничные дни случилось несколько резонансных ситуаций, когда представители депутатского корпуса «Единой России» проявили себя неадекватно. Можно много чем увлекаться по жизни — бегать, нырять, кататься на горных лыжах... Но всему есть время и место. Еще один наш депутат уже завтра (сегодня. — Ведомости) будет лишен партбилета. Добегался…», — написал он.
Долженко 6 января выложил фото с пробежки на странице «ВКонтакте». Согласно геолокации, изображение было сделано в Дубае. Депутат написал, что на лыжах катается плохо, «а бегать в такой мороз не очень комфортно», поэтому он «прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился».
7 января Турчак также раскритиковал видеопривет из Мексики депутата Курской облдумы Максима Васильева. На видео, которое попало в интернет в конце 2022 г., Васильев наливает в стакан пиво, поздравляет всех с наступающим Новым годом и желает «много денег и много хорошего настроения». Турчак предложил ему, а также жене Васильева, у которой тоже есть депутатский мандат, добровольно сложить свои полномочия. По словам секретаря генсовета «Единой России», это видео стало проявлением «цинизма и бесчеловечности». «Ни Родины, ни флага. Ни чести, ни достоинства. Ни мозгов», — написал он.