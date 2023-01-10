Глава комитета Госдумы призвала ужесточить УК для наказания артистов

Лишать званий и наград, по словам Ямпольской, нужно тех артистов, кто «запятнал себя бесповоротно так, что вернуться из этого нельзя». «Большинство из них этими званиями не дорожат. Это мы делаем скорее для себя. Мы не хотим, чтобы назывался народным артистом России человек, который отрезал себя от России, предал народ», — считает она.