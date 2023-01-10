Глава комитета Госдумы призвала ужесточить УК для наказания артистов

Глава комитета Госдумы призвала ужесточить УК для наказания артистовРечь идет о статьях о дискредитации армии, реабилитации нацизма и экстремизме
Дискредитация Вооруженных сил РФ, реабилитация нацизма и экстремизм должны быть отнесены к числу тяжких преступлений, заявила «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия»). Это сделает более простым механизм лишения уехавших из России артистов госнаград и званий, считает она.
Ранее 10 января создать нормативную базу для этого предложила первый зампред комитета по культуре Елена Драпеко («Справедливая Россия»). «Основаниями для лишения званий, я думаю, должны стать высказывания, которые порочат Российскую Федерацию и наших военнослужащих, таких случаев уже довольно много», — сказала она «Ведомостям».
Сейчас, согласно Положению о госнаградах РФ, человека можно лишить государственной награды только вступившим в законную силу приговором суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. «Это всегда дополнительная мера наказания. На данный момент иных механизмов нет», — соглашается Ямпольская.
По ее словам, чтобы упростить процесс отзыва наград, нужно увеличить количество «тяжких» статей УК за счет статей о дискредитации Вооруженных сил РФ (ст. 280.3 УК РФ), реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ) и экстремизме (ст. 280, ст. 282 УК РФ и др.). Это произойдет, если увеличить по ним максимальные сроки наказания.
Сейчас данная мера может быть оправданной, так как «степень опасности подобных деяний «резко возрастает», сказала Ямпольская, отметив, что это ее «человеческий взгляд».
«Тогда, предположим, возбуждается против [актера Артура] Смольянинова уголовное дело — а оно, скорее всего, будет [возбуждено] по этим или аналогичным статьям, — суд может признать его виновным и своим решением дополнительно лишить осужденного Смольянинова государственных наград и почетных званий. Вот ясный юридический механизм», — говорит она.
Лишать званий и наград, по словам Ямпольской, нужно тех артистов, кто «запятнал себя бесповоротно так, что вернуться из этого нельзя». «Большинство из них этими званиями не дорожат. Это мы делаем скорее для себя. Мы не хотим, чтобы назывался народным артистом России человек, который отрезал себя от России, предал народ», — считает она.
По мнению главы комитета, уехавших и негативно высказывавшихся о России артистов страна интересует «как кормовая база», и чтобы наказать их, нужно лишить их возможности зарабатывать в России, в том числе на интернет-платформах. «Тогда это будет для них болезненно», — заключила Ямпольская.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 9 января поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова. В интервью изданию «Новая газета Европа» (заблокировано в России) актер заявил, что если бы принимал участие в боевых действиях, то на стороне Украины. Также актер сказал, что ему «наплевать, в какой форме останется Россия».
10 января губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поддержал предложение регионального совета ветеранов лишить артиста Максима Галкина (признан в России иноагентом) областных наград — медали «За веру и добро», врученной ему в 2004 г., и ордена Почета Кузбасса, врученного в 2013 г. В обращении совета ветеранов говорилось, что «такой человек, по сути, предавший интересы своего Отечества, недостоин его наград». Это произошло после сообщений о том, что в ходе одного из своих выступлений в Дубае Галкин произнес «лозунг украинских националистов».