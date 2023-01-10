Депутат Госдумы Драпеко предложила лишать артистов званий указом президента

Глава Кузбасса Сергей Цивилев поддержал 10 января предложение регионального совета ветеранов лишить артиста Максима Галкина (признан в России иноагентом) областных наград — медали «За веру и добро», врученной ему в 2004 г., и Ордена Почета Кузбасса, врученного в 2013 г. Это произошло после появившейся информации о том, что в ходе одного из своих выступлений в Дубае он «произнес со сцены лозунг украинских националистов». В обращении совета ветерана говорилось, что «такой человек, по сути, предавший интересы своего Отечества, не достоин его наград».