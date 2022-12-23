Минюст включил «Роскомсвободу» и Колесникова в реестр иностранных агентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов организацию «Роскомсвобода» и политолога Андрея Колесникова, следует из обновленных данных на сайте ведомства.
Реестр иноагентов также пополнили организации «Феминистское антивоенное сопротивление», «Спортивное ЛГБТ-сообщество», Anti-Corruption Foundation, журналисты Глеб Пьяных и Анастасия Жвик, а также правозащитница Светлана Ганнушкина.
На прошлой неделе иноагентами стали главный редактор онлайн-издани Wonderzine Юлия Таратута, журналист Дмитрий Любимов, сооснователь «Форума свободной России» Иван Тютрин, политик Наталья Грязневич, а также бизнесмен Дмитрий Давыдов.
Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам — с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля — в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью.