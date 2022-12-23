Суд отказался исключить писателя Глуховского из реестра иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск писателя Дмитрия Глуховского (признан в РФ иноагентом) к Министерству юстиции, в котором он оспаривал статус иностранного агента, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
«Отказано в удовлетворении искового заявления», — заявили в суде. Глуховский просил суд признать незаконным решение Минюста и исключить его из реестра.
Глуховский был признан иноагентом в октябре вместе с рэпером Мироном Федоровым (Oxxxymiron), юристом Аленой Поповой и журналисткой Ириной Сторожевой.
Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам — с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля — в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью.