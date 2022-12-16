Минюст внес главного редактора Wonderzine в реестр иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов главного редактора онлайн-издания Wonderzine Юлию Таратуту, а также журналиста Дмитрия Любимова, следует из обновленных данных на сайте ведомства.
В реестр также попали сооснователь «Форума свободной России» Иван Тютрин, политик Наталья Грязневич, а также бизнесмен Дмитрий Давыдов.
Список также пополнили экологическая организация «Экологическая вахта Сахалина», «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания» и самарская общественная организация «Ирида».
На прошлой неделе в перечень физлиц-иноагентов оказались включены журналист Михаил Фишман, экс-участник шоу «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров, бывший глава Общественной палаты Республики Башкортостан Ростислав Мурзагулов, философ Рубен Апресян.
Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам — с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля — в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью.