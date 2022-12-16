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Минюст внес главного редактора Wonderzine в реестр иноагентов

Ведомости

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов главного редактора онлайн-издания Wonderzine Юлию Таратуту, а также журналиста Дмитрия Любимова, следует из обновленных данных на сайте ведомства.

В реестр также попали сооснователь «Форума свободной России» Иван Тютрин, политик Наталья Грязневич, а также бизнесмен Дмитрий Давыдов.

Список также пополнили экологическая организация «Экологическая вахта Сахалина», «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания» и самарская общественная организация «Ирида».

На прошлой неделе в перечень физлиц-иноагентов оказались включены журналист Михаил Фишман, экс-участник шоу «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров, бывший глава Общественной палаты Республики Башкортостан Ростислав Мурзагулов, философ Рубен Апресян.

Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам — с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля — в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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