В России впервые оштрафовали иноагента за недостаточно большой размер шрифта

Местная прокуратура в октябре предъявила две претензии к публикациям Алексеева. Первая касалась того, что 1 апреля он не сопроводил размещенное видео в соцсети «ВКонтакте» уведомлением «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ…». Вторая была связана с недостаточно крупным размером шрифта иноагентской плашки к аудиозаписи, размещенной 12 мая. Роскомнадзор требует, чтобы размер этого шрифта вдвое превышал шрифт сообщения, однако использование Caps Lock во «ВКонтакте» не дает нужного результата: проведенная экспертиза показала, что прописные буквы получаются не строго в два раза больше строчных.