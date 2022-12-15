В России впервые оштрафовали иноагента за недостаточно большой размер шрифта
Фрунзенский районный суд Ярославля оштрафовал на 10 000 руб. внесенного в реестр иностранных агентов блогера Андрея Алексеева за недостаточно крупный шрифт иноагентской маркировки, пишет «Коммерсант».
Местная прокуратура в октябре предъявила две претензии к публикациям Алексеева. Первая касалась того, что 1 апреля он не сопроводил размещенное видео в соцсети «ВКонтакте» уведомлением «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ…». Вторая была связана с недостаточно крупным размером шрифта иноагентской плашки к аудиозаписи, размещенной 12 мая. Роскомнадзор требует, чтобы размер этого шрифта вдвое превышал шрифт сообщения, однако использование Caps Lock во «ВКонтакте» не дает нужного результата: проведенная экспертиза показала, что прописные буквы получаются не строго в два раза больше строчных.
На суде Алексеев согласился с первой претензией, но вторую счел необоснованной, по его оценке, выбранный шрифт заглавными буквами или строчными буквами визуально в два раза больше прописных букв, а технический инструментарий соцсети «не позволяет при осуществлении публикации изменить размер шрифта».
26 октября суд признал блогера виновным в нарушении требований к обязательной маркировке публикаций, созданных иностранным агентом (ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ). Алексеев попытался обжаловать решение суда, однако 14 декабря Ярославский областной суд решил, что «позиция Алексеева относительно отсутствия нарушений при осуществлении публикаций является способом защиты с целью избежать наказания и не основана на положениях нормативных актов», решение суда вступило в законную силу.
Сам Алексеев рассказал изданию, что больше не будет публиковать посты во «ВКонтакте», поскольку делать это, не нарушая закона, можно лишь через форматирование заголовка в режиме «статья». Юрист и правозащитник Павел Чиков подчеркнул в комментарии газете, что это первый известный случай, когда иноагента привлекли к ответственности за недостаточно крупный шрифт маркировки.
1 декабря в силу вступил закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Согласно документу, иноагентами могут быть признаны российские и иностранные компании, общественные объединения и физические лица, которые получают поддержку из-за рубежа, подвержены иностранному влиянию и занимаются политической деятельностью.
Для обеспечения вступления этого закона в силу Госдума в конце ноября в третьем чтении приняла поправки об ограничениях для иноагентов. Одобренные поправки подразумевают запрет на распространение произведенной иноагентом информационной продукции. Иноагенты не смогут заниматься преподавательской и просветительской деятельностью в отношении несовершеннолетних, а также выступать организаторами публичных мероприятий. Они также не смогут работать на государственной и муниципальной службе и в органах внутренних дел.