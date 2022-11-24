Госдума приняла поправки об ограничениях для иноагентов
Депутаты Госдумы в третьем чтении сегодня приняли поправки в законодательство, направленные на совершенствование регулирования статуса иноагента, сообщается на сайте ГД.
Соавтор поправок и глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев пояснил, что поправки нужны для вступления в силу с 1 декабря базового закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Одобренные поправки подразумевают запрет на распространение произведенной иноагентом информационной продукции среди совершеннолетних. Иноагенты не смогут заниматься преподавательской и просветительской деятельностью в отношении несовершеннолетних, а также выступать организаторами публичных мероприятий. Они также не смогут работать на государственной и муниципальной службе и в органах внутренних дел.
Малые предприятия, внесенные в реестр иноагентов, будут исключаться из системы страхования вкладов, иноагентам также запретят становиться участниками госзакупок. Помимо этого, Минюст сможет получать справки по операциям, счетам и вкладам иноагентов, а также любых физических и юридических лиц при наличии признаков нарушения закона об иноагентах.
Ранее в ноябре правительство утвердило перечень данных об иноагентах для публикации на сайте Минюста: в реестре будут указываться дата рождения, фамилия и имя, а также отчество при наличии, ИНН и СНИЛС, основания включения в реестр с указанием конкретных норм закона и даты принятия решений Минюстом о включении человека в реестр и об исключении из него.
В июле президент России Владимир Путин подписал закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Он позволит объявлять иностранными агентами всех, кто получает поддержку из-за рубежа или находится «под иностранным влиянием в иных формах». Не смогут быть признаны иноагентами объединения работодателей, торгово-промышленные палаты и должностные лица международных организаций, говорится в документе.
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