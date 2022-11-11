Кабмин утвердил перечень данных об иноагентах для публикации на сайте Минюста
Кабмин утвердил перечень сведений, которые должны публиковаться на сайте Минюста в едином реестре иностранных агентов. Распоряжение вступит в силу с 1 декабря.
Согласно положениям документа в отношении физлиц-иноагентов, в реестре будут указываться дата рождения, фамилия и имя, а также отчество при наличии, ИНН и СНИЛС, основания включения в реестр с указанием конкретных норм закона и даты принятия решений Минюстом о включении человека в реестр и об исключении из него.
Аналогичные требования будут касаться юридических лиц, общественных и иных объединений.
Президент России Владимир Путин в июле подписал закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Он позволит объявлять иностранными агентами всех, кто получает поддержку из-за рубежа или находится «под иностранным влиянием в иных формах». Не смогут быть признаны иноагентами объединения работодателей, торгово-промышленные палаты и должностные лица международных организаций, говорится в документе.
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