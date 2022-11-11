Кабмин утвердил перечень данных об иноагентах для публикации на сайте Минюста

Согласно положениям документа в отношении физлиц-иноагентов, в реестре будут указываться дата рождения, фамилия и имя, а также отчество при наличии, ИНН и СНИЛС, основания включения в реестр с указанием конкретных норм закона и даты принятия решений Минюстом о включении человека в реестр и об исключении из него.