Депутаты исключат из запрета на митинги и шествия богослужения

В Telegram-канале комитета со ссылкой на его председателя Василия Пискарева сообщили, что «запрет на проведение демонстраций и митингов в общественных местах не будет распространен на публичные богослужения и другие религиозные обряды и церемонии», и соответствующая поправка была поддержана. Из таблицы поправок, рекомендуемых к принятию, следует, что в законе «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» будет оговорено, что собрания и др. будут запрещены на территориях всех культовых сооружений, если речь не идет о мероприятиях, связанных с «совершением богослужений, других религиозных обрядов и церемоний».