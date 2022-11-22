Депутаты исключат из запрета на митинги и шествия богослужения

Депутаты исключат из запрета на митинги и шествия богослуженияТакие ограничения хотели ввести на территории всех культовых сооружений
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в рамках работы над законодательством об иноагентах решил скорректировать нормы, которые должны были быть приняты с ним одним пакетом. В итоге ко второму чтению из них исключен запрет на проведение митингов, демонстраций и шествий около религиозных организаций.
В Telegram-канале комитета со ссылкой на его председателя Василия Пискарева сообщили, что «запрет на проведение демонстраций и митингов в общественных местах не будет распространен на публичные богослужения и другие религиозные обряды и церемонии», и соответствующая поправка была поддержана. Из таблицы поправок, рекомендуемых к принятию, следует, что в законе «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» будет оговорено, что собрания и др. будут запрещены на территориях всех культовых сооружений, если речь не идет о мероприятиях, связанных с «совершением богослужений, других религиозных обрядов и церемоний».
На сегодняшний день согласно закону «О свободе совести» и закону «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» публичные религиозные обряды вне территории храма проводятся в порядке, установленном законом о митингах, и любые принимаемые законодателем ограничения автоматически распространяются и на них, пояснила «Ведомостям» руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения Чернега. По ее словам, РПЦ предложила исключить запрет на публичные мероприятия на территории культовых помещений, зданий и сооружений, а также на земельных участках, на которых расположены такие здания, так как назначенные крестные ходы охватывают храмовые территории.
23 ноября
законопроект будет принят во втором чтении
«Данное ограничение, очевидно, не должно распространяться на публичные религиозные обряды, поскольку массовые крестные ходы, проходящие в общественных местах, охватывают храмовые территории. Например, крестный ход может начинаться на территории храма, пересекать эту территорию и т. д. Поэтому мы предложили вывести публичные богослужения из-под действия проектируемого запрета на проведение публичных мероприятий в культовых зданиях и на их территориях», – рассказала Чернега.
Также церковь предложила установить исключение для религиозных обрядов в части законопроекта, который наделяет субъекты России правом устанавливать дополнительные ограничения на проведение собраний, митингов, шествий, т. е. устанавливать дополнительный перечень мест, где запрещено проводить публичные мероприятия. «Эта поправка учтена и, согласно новой версии законопроекта, субъекты РФ не вправе вводить дополнительные ограничения в отношении мест проведения публичных религиозных обрядов», – сказала Чернега.
В частности, в законопроекте сохранена норма, вводящая запрет на проведение митингов, шествий и демонстраций на территории вокзалов, аэропортов, образовательных организаций и в местах, прилегающих к зданиям органов публичной власти. 9 июня группа депутатов и сенаторов от всех фракций, кроме КПРФ, внесла в Госдуму предложение ограничить проведение митингов и шествий. Законопроект был принят в первом чтении 5 июля.
Запрет на проведение массовых мероприятий рядом со зданиями органов публичной власти связан со сложностями, говорит депутат от КПРФ Андрей Алехин. По его словам, 90% городских мероприятий проводятся на центральной площади – и 9 мая, и шествие Бессмертного полка, и День города: «Что касается сельских поселений, там тоже, как правило, все мероприятия проходят рядом с районными администрациями».