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На основателя Gulagu.net Осечкина завели дело о фейках про российскую армию

Ведомости

Сотрудники Следственного управления СКР по Москве возбудили уголовное дело в отношении правозащитника и основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина за публичное распространение фейков о Вооруженных силах РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщается на сайте ведомства.

«По данным следствия, в марте 2022 г. подозреваемый на своем канале "Правозащитный Youtube-канал Gulagu.net." публично распространил заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции», – говорится в сообщении.

Такими действиями он дискредитировал органы власти и ВС РФ, считает следствие. Сейчас рассматривается вопрос об объявлении Осечкина в розыск, добавили там.

Осечкин в 2015 г. уехал из России после возбуждении в отношении него уголовного дела о мошенничестве, в 2020 г. был заочно арестован.

Gulagu.net – проект против коррупции и пыток в России, который был основан в 2011 г. Так, в октябре 2021 г. проект распространил видеозаписи из архива ФСИН, которые содержали видео пыток заключенных в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове. ФСИН после публикации видео с пытками сообщила об увольнении 18 сотрудников. В конце января 2022 г. президент РФ Владимир Путин дал поручение парламенту рассмотреть законопроект, уточняющий понятие «пытки» и усиливающий ответственность за преступления с их применением. Уже летом такой закон был принят Госдумой и подписан президентом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных