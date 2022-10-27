На основателя Gulagu.net Осечкина завели дело о фейках про российскую армию
Сотрудники Следственного управления СКР по Москве возбудили уголовное дело в отношении правозащитника и основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина за публичное распространение фейков о Вооруженных силах РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщается на сайте ведомства.
«По данным следствия, в марте 2022 г. подозреваемый на своем канале "Правозащитный Youtube-канал Gulagu.net." публично распространил заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции», – говорится в сообщении.
Такими действиями он дискредитировал органы власти и ВС РФ, считает следствие. Сейчас рассматривается вопрос об объявлении Осечкина в розыск, добавили там.
Осечкин в 2015 г. уехал из России после возбуждении в отношении него уголовного дела о мошенничестве, в 2020 г. был заочно арестован.
Gulagu.net – проект против коррупции и пыток в России, который был основан в 2011 г. Так, в октябре 2021 г. проект распространил видеозаписи из архива ФСИН, которые содержали видео пыток заключенных в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове. ФСИН после публикации видео с пытками сообщила об увольнении 18 сотрудников. В конце января 2022 г. президент РФ Владимир Путин дал поручение парламенту рассмотреть законопроект, уточняющий понятие «пытки» и усиливающий ответственность за преступления с их применением. Уже летом такой закон был принят Госдумой и подписан президентом.
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