На основателя Gulagu.net Осечкина завели дело о фейках про российскую армию

Gulagu.net – проект против коррупции и пыток в России, который был основан в 2011 г. Так, в октябре 2021 г. проект распространил видеозаписи из архива ФСИН, которые содержали видео пыток заключенных в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове. ФСИН после публикации видео с пытками сообщила об увольнении 18 сотрудников. В конце января 2022 г. президент РФ Владимир Путин дал поручение парламенту рассмотреть законопроект, уточняющий понятие «пытки» и усиливающий ответственность за преступления с их применением. Уже летом такой закон был принят Госдумой и подписан президентом.