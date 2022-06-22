Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пытки

Законопроект был внесен в Госдуму после того, как в октябре 2021 г. проект Gulagu.net распространил видеозаписи из архива ФСИН, которые содержали видео пыток заключенных в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове. Следственный комитет и Генпрокуратура проводили проверку по этому факту. ФСИН после публикации видео с пытками сообщила об увольнении 18 сотрудников. В конце января 2022 г. президент дал поручение парламенту рассмотреть законопроект, уточняющий понятие «пытки» и усиливающий ответственность за преступления с их применением.