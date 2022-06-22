Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пытки
Госдума в третьем чтении приняла закон об ужесточении наказания за пытки и переводе их в состав особо тяжких преступлений, следует из данных электронной базы нижней палаты парламента.
Документ предполагает изменения в ст. 302 УК (принуждение к даче показаний): теперь санкция по этой статье при применении пытки будет жестче – от 4 до 12 лет лишения свободы. Прежде за принуждение к даче показаний «с применением насилия, издевательств или пытки» грозил срок от 2 до 8 лет. В случае смерти потерпевшего наказание составит до 15 лет лишения свободы.
Кроме того, в ст. 286 УК пропишут и определение «пыток». Это любое действие, которым умышленно причиняются боль или страдания ради получения сведений, признаний, для запугивания, принуждения к каким-либо действиями. В ст. 302 УК вводится новый субъект преступления — сотрудник правоохранительного органа. Это позволит привлекать к ответственности за пытки не только следователей и лиц, проводящих дознание, но и сотрудников и руководство учреждений системы ФСИН России, говорится в карточке законопроекта.
Также в п. 3 ст. 286 УК появилась санкция за пытки должностными лицами в отношении несовершеннолетнего и «из корыстной и личной заинтересованности». Наказание за это осталось прежнее – от 3 до 10 лет лишения свободы. «Перевод пыток в категорию особо тяжких преступлений увеличивает срок давности по таким деяниям, что позволит эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания», — говорится в пояснительной записке.
Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2021 г. сенаторами Андреем Клишасом, Владимиром Полетаевым и депутатом Павлом Крашенинниковым. В феврале 2022 г. он был одобрен в первом чтении, а накануне, 21 июня — во втором.
Законопроект был внесен в Госдуму после того, как в октябре 2021 г. проект Gulagu.net распространил видеозаписи из архива ФСИН, которые содержали видео пыток заключенных в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове. Следственный комитет и Генпрокуратура проводили проверку по этому факту. ФСИН после публикации видео с пытками сообщила об увольнении 18 сотрудников. В конце января 2022 г. президент дал поручение парламенту рассмотреть законопроект, уточняющий понятие «пытки» и усиливающий ответственность за преступления с их применением.