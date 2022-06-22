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Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пытки

Ведомости

Госдума в третьем чтении приняла закон об ужесточении наказания за пытки и переводе их в состав особо тяжких преступлений, следует из данных электронной базы нижней палаты парламента.

Документ предполагает изменения в ст. 302 УК (принуждение к даче показаний): теперь санкция по этой статье при применении пытки будет жестче – от 4 до 12 лет лишения свободы. Прежде за принуждение к даче показаний «с применением насилия, издевательств или пытки» грозил срок от 2 до 8 лет. В случае смерти потерпевшего наказание составит до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, в ст. 286 УК пропишут и определение «пыток». Это любое действие, которым умышленно причиняются боль или страдания ради получения сведений, признаний, для запугивания, принуждения к каким-либо действиями. В ст. 302 УК вводится новый субъект преступления — сотрудник правоохранительного органа. Это позволит привлекать к ответственности за пытки не только следователей и лиц, проводящих дознание, но и сотрудников и руководство учреждений системы ФСИН России, говорится в карточке законопроекта.

Также в п. 3 ст. 286 УК появилась санкция за пытки должностными лицами в отношении несовершеннолетнего и «из корыстной и личной заинтересованности». Наказание за это осталось прежнее – от 3 до 10 лет лишения свободы. «Перевод пыток в категорию особо тяжких преступлений увеличивает срок давности по таким деяниям, что позволит эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2021 г. сенаторами Андреем Клишасом, Владимиром Полетаевым и депутатом Павлом Крашенинниковым. В феврале 2022 г. он был одобрен в первом чтении, а накануне, 21 июня — во втором.

Законопроект был внесен в Госдуму после того, как в октябре 2021 г. проект Gulagu.net распространил видеозаписи из архива ФСИН, которые содержали видео пыток заключенных в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове. Следственный комитет и Генпрокуратура проводили проверку по этому факту. ФСИН после публикации видео с пытками сообщила об увольнении 18 сотрудников. В конце января 2022 г. президент дал поручение парламенту рассмотреть законопроект, уточняющий понятие «пытки» и усиливающий ответственность за преступления с их применением.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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