Госдума поддержала во втором чтении ужесточение наказания за пытки

Вопросы к законопроекту возникли у депутата КПРФ Алексея Куринного, который просил объяснить разницу между «издевательством и мучениями» и «пыткой». По словам Панькиной, пытки теперь прописываются в «специальной статье к специальному субъекту», то есть должностному лицу. По ее словам, издевательства и мучения носят ситуативный характер, а пытки – системный и применяются в том числе для того, чтобы выбить показания.