Госдума поддержала во втором чтении ужесточение наказания за пытки

Госдума поддержала во втором чтении ужесточение наказания за пыткиДолжностным лицам, которые выбивают показания, будет грозить до 15 лет лишения свободы
Нижняя палата парламента приняла во втором чтении поправки в Уголовный кодекс (УК), ужесточающие наказание за пытки.
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Ирина Панькина («Единая Россия»), представляя проект на пленарном заседании, заявила, что законопроект «важный и резонансный». По ее словам, инициатива обсуждалась с правительством, Верховным судом и государственно-правовым управлением президента.
Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2021 г. сенаторами Андреем Клишасом, Владимиром Полетаевым и депутатом Павлом Крашенинниковым. В феврале 2022 г. он был одобрен в первом чтении.
По законопроекту из ст. 117 УК (истязание) должно быть убрано наказание за «истязание с применением пытки» – сейчас максимальное наказание может составлять от 3 до 7 лет лишения свободы. Квалифицирующий признак «пытки» будет переведен в отдельный пункт ст. 286 УК (превышение должностных полномочий), – за это будут наказывать лишением свободы на срок от 4 до 12 лет.
В ст. 286 УК законодатели пропишут и определение «пыток». Это любое действие, которым умышленно причиняются боль или страдания ради получения сведений, признаний, для запугивания, принуждения к каким-либо действиями и т. д.
Также законопроект предполагает изменения в ст. 302 УК (принуждение к даче показаний): теперь санкция по этой статье при применении пытки будет жестче – от 4 до 12 лет лишения свободы. Прежде за принуждение к даче показаний «с применением насилия, издевательств или пытки» грозил срок от 2 до 8 лет.
Ко второму чтению было рекомендовано принять 14 поправок, сказала Панькина. В частности, при обсуждении законопроекта в первом чтении были опасения, что инициатива фактически декриминализирует статью 117 УК , исключая такой квалифицирующий признак, как «пытки».
Поэтому поправками ко второму чтению включили новый квалифицирующий признак в ст. 117 УК – особая жестокость, издевательства или мучения при истязаниях. Таким образом эта статья будет рассчитана «на активистов-сокамерников, которые пытаются мучить своих же сокамерников», пояснила Панькина.
Руководство колоний в случае пыток может быть наказано по ст. 286 и ст. 302 УК, отметила депутат. Эти статьи ко второму чтению также скорректировали.
В п. 3 ст. 286 УК появилась санкция за пытки должностными лицами в отношении несовершеннолетнего, а также «из корыстной и личной заинтересованности». Наказание за это осталось прежнее – от 3 до 10 лет лишения свободы.
Также в статью добавили п. 5 – об ответственности за пытки, которые привели к смерти или причинению тяжкого вреда здоровью. Наказание за это будет более суровым: от 8 до 15 лет лишения свободы.
В ст. 302 УК ко второму чтению было добавлено наказание (также от 8 до 15 лет тюрьмы) за принуждение к даче показаний с применением пытки, которое повлекло смерть или причинение тяжкого вреда здоровью.
Вопросы к законопроекту возникли у депутата КПРФ Алексея Куринного, который просил объяснить разницу между «издевательством и мучениями» и «пыткой». По словам Панькиной, пытки теперь прописываются в «специальной статье к специальному субъекту», то есть должностному лицу. По ее словам, издевательства и мучения носят ситуативный характер, а пытки – системный и применяются в том числе для того, чтобы выбить показания.
В октябре 2021 г. проект Gulagu.net распространил видеозаписи из архива ФСИН, которые содержали видео пыток заключенных в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове. Следственный комитет и Генпрокуратура проводили проверку по этому факту.
ФСИН после публикации видео с пытками сообщила об увольнении 18 сотрудников. В конце января 2022 г. президент дал поручение парламенту рассмотреть законопроект, который уточнил бы понятие «пытки» и усилил ответственность за преступления с их применением.
Законопроект во втором чтении был принят единогласно – «за» проголосовали 413 присутствовавших на заседании депутатов. Третье чтение пройдет 22 июня.