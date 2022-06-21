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Госдума поддержала во втором чтении ужесточение наказания за пытки

Должностным лицам, которые выбивают показания, будет грозить до 15 лет лишения свободы
Елена Мухаметшина
Наталья Шарапова / Ведомости

Нижняя палата парламента приняла во втором чтении поправки в Уголовный кодекс (УК), ужесточающие наказание за пытки.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Ирина Панькина («Единая Россия»), представляя проект на пленарном заседании, заявила, что законопроект «важный и резонансный». По ее словам, инициатива обсуждалась с правительством, Верховным судом и государственно-правовым управлением президента.

Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2021 г. сенаторами Андреем Клишасом, Владимиром Полетаевым и депутатом Павлом Крашенинниковым. В феврале 2022 г. он был одобрен в первом чтении.

По законопроекту из ст. 117 УК (истязание) должно быть убрано наказание за «истязание с применением пытки» – сейчас максимальное наказание может составлять от 3 до 7 лет лишения свободы. Квалифицирующий признак «пытки» будет переведен в отдельный пункт ст. 286 УК (превышение должностных полномочий), – за это будут наказывать лишением свободы на срок от 4 до 12 лет.

Ужесточение Уголовного кодекса может снизить количество пыток

Но увеличение срока наказания для преступников не будет иметь обратной силы

В ст. 286 УК законодатели пропишут и определение «пыток». Это любое действие, которым умышленно причиняются боль или страдания ради получения сведений, признаний, для запугивания, принуждения к каким-либо действиями и т. д.

Также законопроект предполагает изменения в ст. 302 УК (принуждение к даче показаний): теперь санкция по этой статье при применении пытки будет жестче – от 4 до 12 лет лишения свободы. Прежде за принуждение к даче показаний «с применением насилия, издевательств или пытки» грозил срок от 2 до 8 лет.

Ко второму чтению было рекомендовано принять 14 поправок, сказала Панькина. В частности, при обсуждении законопроекта в первом чтении были опасения, что инициатива фактически декриминализирует статью 117 УК , исключая такой квалифицирующий признак, как «пытки».

Поэтому поправками ко второму чтению включили новый квалифицирующий признак в ст. 117 УК – особая жестокость, издевательства или мучения при истязаниях. Таким образом эта статья будет рассчитана «на активистов-сокамерников, которые пытаются мучить своих же сокамерников», пояснила Панькина.

Руководство колоний в случае пыток может быть наказано по ст. 286 и ст. 302 УК, отметила депутат. Эти статьи ко второму чтению также скорректировали.

В п. 3 ст. 286 УК появилась санкция за пытки должностными лицами в отношении несовершеннолетнего, а также «из корыстной и личной заинтересованности». Наказание за это осталось прежнее – от 3 до 10 лет лишения свободы.

Также в статью добавили п. 5 – об ответственности за пытки, которые привели к смерти или причинению тяжкого вреда здоровью. Наказание за это будет более суровым: от 8 до 15 лет лишения свободы.

В ст. 302 УК ко второму чтению было добавлено наказание (также от 8 до 15 лет тюрьмы) за принуждение к даче показаний с применением пытки, которое повлекло смерть или причинение тяжкого вреда здоровью.

Вопросы к законопроекту возникли у депутата КПРФ Алексея Куринного, который просил объяснить разницу между «издевательством и мучениями» и «пыткой». По словам Панькиной, пытки теперь прописываются в «специальной статье к специальному субъекту», то есть должностному лицу. По ее словам, издевательства и мучения носят ситуативный характер, а пытки – системный и применяются в том числе для того, чтобы выбить показания.

В октябре 2021 г. проект Gulagu.net распространил видеозаписи из архива ФСИН, которые содержали видео пыток заключенных в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове. Следственный комитет и Генпрокуратура проводили проверку по этому факту.

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ФСИН после публикации видео с пытками сообщила об увольнении 18 сотрудников. В конце января 2022 г. президент дал поручение парламенту рассмотреть законопроект, который уточнил бы понятие «пытки» и усилил ответственность за преступления с их применением.

Законопроект во втором чтении был принят единогласно – «за» проголосовали 413 присутствовавших на заседании депутатов. Третье чтение пройдет 22 июня.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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