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Путин подписал закон об «иноагентах»

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», такой документ опубликован на официальном портале правовой информации. Новый закон уточняет и дополняет уже существующий закон об иностранных агентах.

Закон позволит объявлять «иностранными агентами» всех, кто получает поддержку из-за рубежа или находится «под иностранным влиянием в иных формах». Не смогут быть признаны иноагентами объединения работодателей, торгово-промышленные палаты и должностные лица международных организаций, говорится в документе.

Теперь в законе прописаны понятия «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранные источники», а также «политический деятель». К ним будут относиться учредители, руководители, участники или работники организаций, объявленных иноагентами. Кроме того, теперь в России будет единый реестр иноагентов вместо существующих четырех.

Иноагентам, согласно закону, запретят преподавать в государственных школах и вузах, вести творческую деятельность за счет бюджета, участвовать в закупках по государственным контрактам, проводить экологическую экспертизу.

Закон прописывает основания для исключения некоммерческой организации из реестра иноагентов. Для этого они должны прекратить деятельность. Физлица, впервые попавшие в список, смогут подать заявление в свободной форме, приложив документы, «подтверждающие прекращение обстоятельств, послуживших основанием для включения в реестр». Вести реестр будет Минюст России.

Закон об НКО-иноагентах был принят в России летом 2012 г. В соответствии с ним некоммерческие организации должны отчитываться об иностранном финансировании и принимать статус иностранных агентов с последующим занесением в специальный реестр. Признавать иноагентами СМИ стали в конце 2017 г., физлиц — в конце 2020-го.

НКО – иностранные агенты обязаны указывать при публикации материалов в интернете и СМИ этот статус. За уклонение от этого требования предусмотрен штраф до 300 000 руб., а за злостное уклонение – уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. В октябре 2021 г. президент России Владимир Путин заявил, что закон об иноагентах нужно совершенствовать, писали «РИА Новости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных