Путин подписал закон об «иноагентах»

НКО – иностранные агенты обязаны указывать при публикации материалов в интернете и СМИ этот статус. За уклонение от этого требования предусмотрен штраф до 300 000 руб., а за злостное уклонение – уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. В октябре 2021 г. президент России Владимир Путин заявил, что закон об иноагентах нужно совершенствовать, писали «РИА Новости».