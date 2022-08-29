Лев Пономарев оспорил статус СМИ-иноагента в Конституционном суде
Конституционный суд зарегистрировал жалобу включенного в реестр СМИ-иногантов правозащитника Льва Пономарева. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Института права и публичной политики (включен в реестр НКО-иностранных агентов), который представляет интересы заявителя.
Минюст внес Пономарева в реестр СМИ-иностранных агентов в конце декабря 2020 г. одновременно с четырьмя журналистами. Представители Минюста в судах, где он оспаривал свой статус, объясняли свое решение тем, что в августе 2020 г. Пономарев получил деньги из-за рубежа и публиковал в соцсетях, а также на информационных порталах свое мнение о ситуации с защитой прав человека в России.
Старший юрист Института права и публичной политики Виталий Исаков сообщил «Ведомостям», что Пономарев оспаривает положения закона о СМИ, которые обязывают человека называть себя СМИ-иностранным агентом в любой своей публикации. По его данным, это первый случай обращения в КС от признанных иностранными агентами граждан.
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