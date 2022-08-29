Лев Пономарев оспорил статус СМИ-иноагента в Конституционном суде

Минюст внес Пономарева в реестр СМИ-иностранных агентов в конце декабря 2020 г. одновременно с четырьмя журналистами. Представители Минюста в судах, где он оспаривал свой статус, объясняли свое решение тем, что в августе 2020 г. Пономарев получил деньги из-за рубежа и публиковал в соцсетях, а также на информационных порталах свое мнение о ситуации с защитой прав человека в России.