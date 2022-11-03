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Общество

Суд отказался принять жалобу Пономарева на маркировку в качестве СМИ-иноагента

Ведомости

Конституционный суд (КС) не принял к рассмотрению жалобу включенного в реестр СМИ-иноагентов правозащитника Льва Пономарева. Минюст внес его в реестр СМИ-иностранных агентов в конце декабря 2020 г. Представители ведомства в судах, где он пытался оспорить свой статус, объясняли свое решение тем, что Пономарев получил деньги из-за рубежа и публиковал свою позицию о ситуации с защитой прав человека в России.

В конце августа 2022 г. Пономарев направил жалобу в КС. Он хотел оспорить положения закона, которые обязывают человека после включения в соответствующий реестр маркировать себя СМИ-иностранным агентом в любой публикации. В отказном определении КС говорится, что суд не нашел оснований для принятия жалобы к рассмотрению. В частности, суд указал, что Конституция исключает ситуации, при которой реализация прав и свобод была бы сопряжена с умалением достоинства личности, о котором писал заявитель.

Также КС отметил, что положения закона о СМИ об иноагентах не мешают самостоятельно формировать и выражать суждения и убеждения. А сам статус «не рассчитан на формирование отрицательного отношения [к иноагенту] и не может восприниматься как проявление недоверия». А само признание иноагентом «не может рассматриваться как отменяющее или умаляющее права и свободы человека и гражданина», отметил суд.

В определении говорится, что никаких ограничений прав закон не предполагает, говорит юрист Виталий Исаков: «Но отсутствие маркировки ставит иностранных агентов под угрозой штрафа». При этом он обратил внимание, что указание о статусе, согласно определению, призвано лишь информировать получателей информации об взаимосвязи лица с иностранными источниками денежных средств, «но не предопределяет оценку ими такой информации в качестве выражения чужих взглядов и не обязывает к таковой». Из отказного определения КС следует, что включение в реестр не означает, что лицо с таким статусом действует в интересах иностранных источников, считает он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных