Суд отказался принять жалобу Пономарева на маркировку в качестве СМИ-иноагента

В определении говорится, что никаких ограничений прав закон не предполагает, говорит юрист Виталий Исаков: «Но отсутствие маркировки ставит иностранных агентов под угрозой штрафа». При этом он обратил внимание, что указание о статусе, согласно определению, призвано лишь информировать получателей информации об взаимосвязи лица с иностранными источниками денежных средств, «но не предопределяет оценку ими такой информации в качестве выражения чужих взглядов и не обязывает к таковой». Из отказного определения КС следует, что включение в реестр не означает, что лицо с таким статусом действует в интересах иностранных источников, считает он.