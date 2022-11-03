Суд отказался принять жалобу Пономарева на маркировку в качестве СМИ-иноагента
Конституционный суд (КС) не принял к рассмотрению жалобу включенного в реестр СМИ-иноагентов правозащитника Льва Пономарева. Минюст внес его в реестр СМИ-иностранных агентов в конце декабря 2020 г. Представители ведомства в судах, где он пытался оспорить свой статус, объясняли свое решение тем, что Пономарев получил деньги из-за рубежа и публиковал свою позицию о ситуации с защитой прав человека в России.
В конце августа 2022 г. Пономарев направил жалобу в КС. Он хотел оспорить положения закона, которые обязывают человека после включения в соответствующий реестр маркировать себя СМИ-иностранным агентом в любой публикации. В отказном определении КС говорится, что суд не нашел оснований для принятия жалобы к рассмотрению. В частности, суд указал, что Конституция исключает ситуации, при которой реализация прав и свобод была бы сопряжена с умалением достоинства личности, о котором писал заявитель.
Также КС отметил, что положения закона о СМИ об иноагентах не мешают самостоятельно формировать и выражать суждения и убеждения. А сам статус «не рассчитан на формирование отрицательного отношения [к иноагенту] и не может восприниматься как проявление недоверия». А само признание иноагентом «не может рассматриваться как отменяющее или умаляющее права и свободы человека и гражданина», отметил суд.
В определении говорится, что никаких ограничений прав закон не предполагает, говорит юрист Виталий Исаков: «Но отсутствие маркировки ставит иностранных агентов под угрозой штрафа». При этом он обратил внимание, что указание о статусе, согласно определению, призвано лишь информировать получателей информации об взаимосвязи лица с иностранными источниками денежных средств, «но не предопределяет оценку ими такой информации в качестве выражения чужих взглядов и не обязывает к таковой». Из отказного определения КС следует, что включение в реестр не означает, что лицо с таким статусом действует в интересах иностранных источников, считает он.