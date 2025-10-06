Мошенники стали узнавать у россиян код из SMS под предлогом получения посылки

Злоумышленники представляются сотрудниками маркетплейса и предлагают получить посылку удобным для пользователя способом. Если россиянин отмечает, что не заказывал никаких товаров и не ждет доставку, мошенник предлагает проверить эту информацию. Для этого, по его словам, пользователю нужно назвать код.