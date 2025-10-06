Мошенники стали узнавать у россиян код из SMS под предлогом получения посылки
Телефонные мошенники начали использовать фейковые посылки с маркетплейсов, чтобы россияне называли им коды из смс, которые в реальности дают аферистам доступ к банковским данным пользователя, передает «РИА Новости».
Злоумышленники представляются сотрудниками маркетплейса и предлагают получить посылку удобным для пользователя способом. Если россиянин отмечает, что не заказывал никаких товаров и не ждет доставку, мошенник предлагает проверить эту информацию. Для этого, по его словам, пользователю нужно назвать код.
Агентство подчеркнуло, что после получения кода мошенник может использовать аккаунт жертвы на маркетплейсе, а также узнать ее банковские данные.
30 сентября глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду») предупредила, что аферисты по телефону стали использовать новую схему обмана в дни рождения своих жертв. Они звонят утром, представляются курьерами и сообщают о якобы заказанном подарке. Узнав паспортные данные и адрес, мошенники добиваются отправки смс-кода и крадут денежные средства со счета абонента.