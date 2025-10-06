В Госдуму внесли законопроект о бесплатном горячем питании для учителей
В Госдуму внесли законопроект, согласно которому учителя будут иметь право на бесплатное горячее питание не менее одного раза ежедневно, сообщил в Telegram-канале первый замруководителя фракции «Справедливая Россия – За Правду» Дмитрий Гусев. Авторами инициативы также стали глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) и замглавы фракции СР в Госдуме Елена Драпеко.
Гусев объяснил, что расходы за такие обеды преподавателей будут финансироваться из федерального и региональных бюджетов. Организацией питания будут заниматься сами школы. При этом регионы смогут рассчитывать на субсидирование. По мнению Гусева, горячее питание станет для учителей не привилегией, а элементом социальной справедливости, т. к. они «формируют будущее страны».
Замруководителя фракции также процитировал слова Останиной, которая подчеркнула возможность повысить качество всего школьного питания за счет бесплатных обедов для преподавателей. По ее словам, таким образом «учителя смогут напрямую контролировать рацион и давать обратную связь».
1 сентября в рамках мероприятий по случаю Дня знаний министр просвещения Сергей Кравцов посетил одну из обновленных школьных столовых и попробовал пирожки с картошкой. «Лучше, чем в каких-то ресторанах», – отметил он. Тогда же глава ведомства напомнил, что по поручению президента Владимира Путина в школах организовано бесплатное горячее питание для учеников младших классов.