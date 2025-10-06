В Госдуму внесли законопроект о бесплатном горячем питании для учителей

Гусев объяснил, что расходы за такие обеды преподавателей будут финансироваться из федерального и региональных бюджетов. Организацией питания будут заниматься сами школы. При этом регионы смогут рассчитывать на субсидирование. По мнению Гусева, горячее питание станет для учителей не привилегией, а элементом социальной справедливости, т. к. они «формируют будущее страны».