Группа из 350 застрявших из-за снегопада туристов спустилась с Эвереста

5 октября стало известно, что около 1000 человек оказались в ловушке на тибетском склоне Эвереста из-за метели. Затем там начали расчищать дорогу к кемпингам. Перед этим одна из туристических компаний округа Тингри сообщила, что продажа билетов и вход в живописную зону Эвереста приостановлены.