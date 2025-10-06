Газета
Общество

Группа из 350 застрявших из-за снегопада туристов спустилась с Эвереста

Ведомости

Туристическая группа из 350 человек, которые застряли во время снегопада на восточном склоне Эвереста, благополучно спустилась с горы, сообщил в приложении WeChat медиацентр уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района КНР.

В медиацентре отметили, что туристы после спуска находились в деревне Цюйдан и были «в хорошем физическом состоянии». Спасатели также связались с группой из более 200 туристов, которые постепенно будут прибывать в место сбора.

5 октября стало известно, что около 1000 человек оказались в ловушке на тибетском склоне Эвереста из-за метели. Затем там начали расчищать дорогу к кемпингам. Перед этим одна из туристических компаний округа Тингри сообщила, что продажа билетов и вход в живописную зону Эвереста приостановлены.

